MPRO participa da abertura do III Encontro de Ouvidorias Judiciais da Região Norte no TJRO

O Ministério Público de Rondônia (MPRO), representado pela Ouvidora-Geral de Justiça, Procuradora de Justiça Andréa Luciana Damacena Ferreira Engel, prestigiou na quinta-feira (28/8) a abertura do III Encontro de Ouvidorias Judiciais da Região Norte. O evento foi realizado pela Ouvidoria do TJRO, por intermédio do Ouvidor-Geral, Desembargador Francisco Borges, em Porto Velho, reunindo ouvidores judiciais, servidores e representantes dos tribunais da região. O objetivo da atividade foi promover o diálogo entre as ouvidorias e fortalecer o atendimento ao cidadão.
O encontro teve como foco o fortalecimento das ouvidorias como canais de escuta e resposta às demandas da população. As ouvidorias são espaços onde qualquer pessoa pode fazer reclamações, sugestões ou pedir informações sobre o funcionamento da Justiça. A proposta da iniciativa foi incentivar práticas que aproximem o cidadão do sistema judiciário, promovendo mais transparência e eficiência.
O evento contou com a presença de autoridades do Judiciário e do Executivo estadual. Participaram da mesa o presidente do TJRO, desembargador Raduan Miguel Filho; o ouvidor-geral do Estado, Erasmo Meireles, que representou o governador Marcos Rocha; o ouvidor do TJRO, desembargador Gilberto Barbosa; o presidente do Colégio de Ouvidores Judiciais, desembargador Altair de Lemos Junior, do TJRS; e o desembargador Jorge Leal, membro do Conselho Superior da Escola da Magistratura.
O público-alvo do encontro foram os ouvidores titulares e substitutos dos tribunais da região Norte, além de servidores que atuam nas ouvidorias judiciais. A programação segue até sexta-feira, 29 de agosto, com debates e atividades voltadas ao aprimoramento do serviço prestado pelas ouvidorias. Esses espaços são canais onde qualquer pessoa pode fazer reclamações, sugestões ou pedir informações sobre o funcionamento da Justiça.
