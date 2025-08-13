Publicada em 13/08/2025 às 08h28
O Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO) obteve nesta terça-feira (12/8) a condenação contra duas rés por homicídio qualificado ocorrido na cidade de Pimenta Bueno. A sentença determina as penas de 15 anos e 8 meses de reclusão para uma das mulheres e 13 anos e 6 meses pra outra, em regime fechado, pela execução de um homem em julho de 2022. A decisão considera a prática do crime com características de motivo torpe, paga e tocaia.
Conforme as provas do processo, o crime foi encomendado por dois mandantes e executado por dois pistoleiros, todos já condenados em 2024. O grupo, com auxílio das duas rés condenadas ontem (12/8), se organizou para monitorar a vítima, que foi amarrada e alvejada por um disparo na cabeça.
A ação violenta ocorreu em um sítio nas proximidades da cidade, e o motivo foi que a vítima era credora dos dois mandantes.
O Ministério Público atuou por meio do Núcleo de Apoio ao Júri (NAJ). A condenação reforça o papel do MPRO na defesa do direito à vida e na atuação contra a violência. Em casos como esse, a instituição busca não apenas responsabilizar os autores, mas também tutelar os direitos das vítimas, da família enlutada e da sociedade.
