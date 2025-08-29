MPRO encerra curso de ingresso de novos promotores de Justiça Substitutos

Publicada em 29/08/2025 às 16h42
O Ministério Público de Rondônia (MPRO) promoveu cerimônia de encerramento do Curso de Ingresso, Fomação Inicial e Vitaliciamento da Carreira do Ministério Público nesta sexta-feira (29/8), na sala do Colégio de Procuradores, em Porto Velho. O evento marcou a conclusão da formação e o início da carreira dedicada à Justiça e ao serviço público.
O Procurador-Geral de Justiça do MPRO, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, presidiu a mesa solene acompanhado do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico, Ivanildo de Oliveira; do Subprocurador-Geral de Justiça Administrativo, Marcelo Lima de Oliveira; do representante da Corregedoria-Geral, Airton Pedro Marin Filho; dos promotores de Justiça Yara Travalon e André Luiz Rocha Almeida; da Diretora da Escola Superior do Ministério Público (Empro), Edna Antônia Capelli da Silva Oliveira, e do presidente da Associação do Ministério Público de Rondônia (Ampro), Éverson Antônio Pini.
Durante a solenidade, o PGJ destacou o caráter celebrativo do encontro, ressaltando que o momento representa um avanço significativo na trajetória profissional dos novos membros da instituição. Ao mencionar os dois primeiros meses de atuação, expressou expectativas positivas quanto ao desempenho futuro dos promotores, enfatizando que os próximos meses devem ser altamente produtivos para os profissionais, para o Ministério Público e, sobretudo, para a sociedade rondoniense — que constitui o propósito maior da atuação ministerial.
O líder do MP rondoniense também elogiou o comprometimento dos novos promotores com o exercício das funções e parabenizou a Empro pelo trabalho de aprimoramento técnico realizado. Em sua fala, agradeceu à Corregedoria-Geral, ao Subprocurador-Geral Administrativo e ao Subprocurador-Geral Jurídico, destacando este último como responsável pela realização do concurso que possibilitou o ingresso dos novos membros à carreira ministerial.
“Hoje é um momento de celebração e alegria, pois na próxima segunda-feira se inicia uma nova etapa, na qual cada um de vocês terá a oportunidade de vivenciar, de forma ainda mais concreta, o exercício da função de promotor de Justiça. Tenho plena convicção de que essa fase é aguardada com grande expectativa por todos”, diz o PGJ.
A Diretora da Empro, promotora de Justiça Edna Capelli, destacou que o curso inicial de ingresso contou com uma estrutura integrada entre teoria e prática, sendo a primeira conduzida pela Escola e a segunda sob responsabilidade da Corregedoria-Geral. Durante a formação, os novos promotores acompanharam audiências, participaram de sessões do Tribunal do Júri e vivenciaram outras atividades essenciais à atuação ministerial.
Com a conclusão do curso, os membros passam a exercer suas funções nas promotorias de Justiça para as quais foram designados. “Acreditamos que essa fase inicial tenha dado a eles suporte para encarar todos os desafios que virão. Estamos empolgados e otimistas de que eles poderão seguir adiante felizes fazendo um atendimento devido à sociedade a qual servimos”, conclui a Diretora da Empro.
O curso inicial de ingresso foi avaliado como altamente proveitoso pelos participantes, em especial para o promotor de Justiça Substituto Paulo Roberto Marques de Oliveira, que destacou a abrangência do conteúdo teórico, com abordagens sobre diversas promotorias e curadorias, que segundo ele, permitiu uma compreensão mais profunda das especificidades do Estado. “Com o nível do curso que nós tivemos, podemos atuar de maneira exemplar no interior e contribuir para o avanço do Ministério Público no Estado e da sociedade como um todo”, conclui o promotor de Justiça Substituto.
Os demais membros presentes na cerimônia externaram aos novos promotores de Justiça o desejo de uma carreira profícua no Ministério Público.
