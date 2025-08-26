MPRO destaca maior efetividade na recuperação de recursos públicos com decisão do STJ

Publicada em 26/08/2025 às 16h42
A partir de agora, multas civis impostas em processos de improbidade administrativa terão seus juros e correção monetária calculados a partir do ato ilícito, em caso de condenação. Isso porque, acatando entendimento do Ministério Público brasileiro, julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a data da prática da ilegalidade como termo inicial para o cálculo dos valores, eliminando a possibilidade de a referência ser o trânsito em julgado.
Para o Ministério Público de Rondônia (MPRO), o julgamento do Tema 1128 pelo STJ é um marco essencial para a recomposição justa do patrimônio público, em razão e a decisão evitar que condenados se beneficiem de eventual morosidade processual, garantindo que os valores devidos sejam atualizados desde o momento do ilícito. O julgado também reforça a jurisprudência das Súmulas 43 e 54 do STJ.
O Núcleo de Análises Técnicas (NAT), órgão que atua em apoio às Promotorias de Justiça na operação de cálculos dessa natureza, afirma que a decisão promoverá mais segurança jurídica e uniformização de procedimentos.
Do ponto de vista técnico, a medida facilitará a execução das multas civis, melhorará a previsibilidade contábil e fortalecerá o combate à improbidade, desestimulando práticas ilícitas e assegurando a efetividade das sanções e a proteção do erário.
