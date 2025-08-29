Publicada em 29/08/2025 às 11h51
Os moradores do distrito de Samuel, no município de Candeias do Jamari, estão satisfeitos com o trabalho de recuperação das estradas, realizado pelas máquinas do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Os serviços estão sendo executados, por meio de um termo de cooperação, firmado entre a Prefeitura e o Governo do Estado, com a intermediação do deputado estadual Cirone Deiró. “Recebemos essa reivindicação do vereador Geraldo Sem Medo e unindo forças com o prefeito Lindomar Garçon e com o governador, coronel Marcos Rocha, estamos conseguindo desenvolver esse trabalho”, explicou o parlamentar.
O pecuarista Valter dos Santos Filho, disse que mora na LP 35 há 23 anos e que há pelos menos 15, não via um trabalho tão completo quanto o que vem sendo realizado atualmente. “É um serviço excelente, que está deixando toda a população muito agradecida, disse. O agricultor Roberto de Oliveira Alves, também está satisfeito com o que tem presenciado. “É um trabalho completo, inclusive com a colocação de manilhas em pontos críticos e nós só temos que agradecer esse benefício recebido”, disse. O casal de agricultores Seu Tito e Dona Palmira também acredita que as dificuldades enfrentadas nas estradas da região vão ficar para trás. “Já ficamos atolados dias inteiros, enfrentando muita lama nessas estradas”, lembra dona Palmira.
Estão sendo investidos R$ 1,7 milhão, nos serviços de patrolamento e cascalhamento das estradas do distrito. “É muito satisfatório saber que esse trabalho está pondo fim ao sofrimento dos moradores”, disse o vereador Geraldo Sem Medo.
Além do trabalho desenvolvido por meio do termo de cooperação, Candeias deverá ser contemplada, nos próximos dias, com mais R$1 milhão e meio, viabilizados por meio de emenda parlamentar do deputado Cirone. O novo recurso deverá atender as demais estradas do município.
