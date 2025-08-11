Método Canguru no Hospital de Base: A força do colo, do carinho e do vínculo familiar

Publicada em 11/08/2025 às 11h20
O calor do colo da mamãe e do papai, o aconchego do carinho familiar e a assistência médica dedicada compõem os cuidados oferecidos aos bebês prematuros no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, em Porto Velho, onde é aplicado o Método Canguru. Esse tratamento, destinado a recém-nascidos prematuros ou com baixo peso, utiliza o contato pele a pele precoce entre mãe, pai e bebê, a posição canguru, para fortalecer o vínculo afetivo, garantir a estabilidade térmica, aumentar a imunidade, favorecer o desenvolvimento físico e neurológico, estimular a amamentação e promover a saúde integral do recém-nascido.
A maternidade do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro é referência estadual do Método Canguru pelo Ministério da Saúde em Rondônia. O modelo aprimora a atenção à gestante, ao recém-nascido e à família, com um tratamento humanizado que começa na gestação e se estende além da alta hospitalar, promovendo o vínculo entre pais e filhos, fortalecendo o desenvolvimento dos recém-nascidos e acolhendo as famílias com afeto.
O Método Canguru é voltado para bebês prematuros (antes de 37 semanas de gestação) ou com baixo peso (menos de 2,5 kg). Os bebês têm direito à presença dos genitores e visitas dos irmãos e avós, conforme o cronograma da unidade hospitalar. Segundo o secretário da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, o acompanhamento ocorre no Hospital de Base, nas unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTI), Cuidados Intermediários Neonatal Convencional (UCINCO) e Cuidados Intermediários Canguru (UCINCA), esta última com 8 leitos, onde as mães podem permanecer ao lado dos bebês 24 horas.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o cuidado com as famílias, especialmente nesses momentos delicados, como o nascimento de um bebê é fundamental. “Um pré-natal completo e o planejamento familiar são essenciais para prevenir a prematuridade”, pontuou.
CUIDADOS NEONATAIS
Aplicação do Método Canguru tem início com a identificação do risco gestacional, que acontece durante o pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), que encaminham para o acompanhamento realizado na Policlínica Oswaldo Cruz (POC) e nas unidades de saúde para esse serviço nos municípios. As gestantes recebem orientações sobre alimentação, cuidados durante a gestação e informações sobre o que esperar durante a internação.
Após o nascimento, a família e o recém-nascido recebem suporte durante toda a internação, seja na UCINCO/UCINCA, na maternidade ou na UTI Neonatal, onde ambos permanecem juntos o maior tempo possível. O contato pele a pele é muito importante porque favorece um melhor desenvolvimento físico e neurológico, aumentando a imunidade do RN e sua realização depende apenas da presença dos genitores e da estabilidade clínica do bebê.
Antes da alta, são verificados vários critérios, como: peso mínimo de 1.800g para os RNs que residem em Porto Velho e de 2.000g para os que residem no interior do estado. Os recém-nascidos que recebem alta da segunda etapa do Método Canguru são encaminhados para a terceira etapa, onde são acompanhados pelo pediatra do programa MC no ambulatório do próprio Hospital de Base. Têm direito a pesagem, consultas regulares, exames laboratoriais e de imagem, além de receberem orientações para continuarem com a rotina da posição canguru e da amamentação exclusiva após a alta.
A tutora do Método Canguru em Rondônia, enfermeira Délia Pereira, destaca que a aproximação do bebê com a família salva vidas. “O Método Canguru é essencial para o desenvolvimento dos recém-nascidos prematuros e o acolhimento das famílias. No Hospital de Base, na unidade neonatal, há profissionais qualificados e empenhados em fazer o melhor para a saúde dos RNs, com toda a sensibilidade para cuidar dos pequenos”.
A equipe multiprofissional responsável pelo método é composta por médicos, assistentes sociais, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, administrativos, técnicos de enfermagem e apoio, que oferecem assistência integral à saúde e atendimento humanizado.
APOIO À AMAMENTAÇÃO
Durante esse período é incentivada a amamentação pelas mães, com orientações sobre a extração segura do leite materno. Quando necessário, os bebês também recebem leite doado por outras mães, o que fortalece o sistema imunológico, previne infecções e melhora o estado geral de saúde.
Sabe-se que o leite materno fortalece o sistema imunológico, reduz infecções e melhora o estado geral de saúde do RN. Portanto, no período de internação, as genitoras recebem orientações sobre a extração e a doação segura do leite materno e, quando necessário, os bebês da UTI Neonatal e da UCINCO recebem leite doado por outras mães.
O Banco de Leite Santa Ágata exerce um papel essencial nessa jornada, oferecendo uma sala reservada para a extração do leite e orientação especializada.
A coordenadora do Banco de Leite, Suellen Oliveira, destacou que é fundamental que outras mães realizem a doação de leite humano. “A doação salva vidas e os recém-nascidos contam com o apoio da população nessa causa”, explicou.
