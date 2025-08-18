Maximo lidera intenções de voto para governo de Rondônia; Fúria, Rogério, Hildon e Confúcio aparecem bem cotados

Publicada em 18/08/2025 às 10h34
Porto Velho, RO – Em nove simulações de disputa para o governo de Rondônia nas eleições de 2026, o deputado federal Fernando Máximo aparece numericamente à frente em diferentes cenários, tanto em disputas de primeiro turno quanto em eventuais segundos turnos. O levantamento foi encomendado pelo Portal Rondovisão e realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas entre os dias 9 e 13 de agosto de 2025, por meio de entrevistas presenciais com 1.545 eleitores em 36 municípios. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o grau de confiança é de 95%.
No primeiro cenário estimulado, Fernando Máximo registrou 32,2% das intenções de voto. Em seguida aparecem o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, com 20,8%, o senador Confúcio Moura, com 14,2%, e o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, com 11,7%. O vice-governador Sérgio Gonçalves marcou 2,2% e Samuel Costa, 1,2%. Entre os que não responderam ou preferiram não opinar, foram 6,6%, enquanto votos nulos, brancos ou em nenhum candidato somaram 11,1%.
No segundo cenário, com a inclusão do senador Marcos Rogério, Máximo manteve a primeira posição, com 23,3%, seguido de Rogério, que obteve 22,7%, e de Adailton Fúria, que alcançou 18,4%. Quando o nome de Máximo foi retirado, Rogério passou a liderar, com 30,9%, e Fúria apareceu em segundo, com 21,3%.
No quarto cenário, com a presença de Ivo Cassol, Jaime Bagattoli, Alex Redano e Acir Gurgacz, os resultados indicaram equilíbrio. Cassol registrou 17,3%, Máximo 17%, Marcos Rogério 16,9% e Fúria 15,3%, caracterizando empate técnico dentro da margem de erro.
Nos cenários de segundo turno, Fernando Máximo também lidera em disputas diretas contra Hildon Chaves (50,9% a 21,4%) e contra Adailton Fúria (49,6% a 27,8%). Em confronto com Marcos Rogério, os números ficaram próximos, com 41,8% para Máximo e 39,5% para o senador. Já na simulação entre Rogério e Hildon, o senador obteve 52,2% contra 25,8%. Em eventual disputa entre Rogério e Fúria, Rogério marcou 50,1%, enquanto Fúria ficou com 29,5%.
Além do governo do estado, o estudo investigou também intenções de voto para o Senado Federal, uma vez que em 2026 Rondônia elegerá dois senadores. O processo de amostragem seguiu três etapas: sorteio probabilístico de municípios, sorteio de localidades dentro desses municípios e aplicação de quotas proporcionais de gênero, idade, escolaridade e renda. Durante a coleta, pelo menos 20% dos questionários foram auditados por supervisores.
O Instituto Paraná Pesquisas, responsável pelo levantamento, atua há 34 anos em estudos de opinião pública, política e mercado em diferentes estados brasileiros.
