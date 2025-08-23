EDITORIAL

Máximo líder, Fúria ascende e Confúcio não está “morto”: os recados da Paraná Pesquisas em Rondônia

Levantamento de agosto mostra o crescimento de Máximo como protagonista, a força inesperada de Adailton Fúria e a permanência de Confúcio Moura no jogo, ainda que sob rejeição elevada