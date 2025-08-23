Marcos Rocha e Luana Rocha fortalecem trabalho reciclável com entrega de EPIs para catadores em Pimenta Bueno

Publicada em 23/08/2025 às 08h42
O governador de Rondônia, Marcos Rocha e a Secretária da Seas, Luana Rocha entregaram nesta sexta-feira, (22),18 conjuntos de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), para catadores de materiais recicláveis da Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis de Pimenta Bueno (Cooptrec). representando mais uma fase do projeto “Rondônia Recicla”. A iniciativa é realizada por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família e do Desenvolvimento Social (Seas) e busca garantir mais segurança, dignidade e reconhecimento aos trabalhadores que atuam na coleta seletiva, além de reforçar a prática de sustentabilidade no Estado.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que a ação é uma forma de valorizar os trabalhadores e melhorar suas condições de atuação. “Estamos investindo para que os catadores tenham condições dignas de trabalho, mais produtividade e, acima de tudo, proteção. Isso fortalece não apenas essas famílias, mas toda a política ambiental e de desenvolvimento sustentável em Rondônia”, ressaltou.
A secretária da Seas, Luana Rocha, ressaltou que o projeto surgiu a partir de diagnósticos realizados junto aos próprios catadores. “Muitos desses trabalhadores ficaram por muito tempo à margem das políticas sociais. O Rondônia Recicla nasceu para valorizar cada um deles, garantindo não só equipamentos de proteção, mas também o reconhecimento do papel essencial que desempenham na sociedade”, disse.
ENTREGAS PELO ESTADO
Com a ação em Pimenta Bueno, já são 106 kits de EPIs entregues em diferentes municípios de Rondônia desde o lançamento do projeto. As próximas etapas contemplarão outras cooperativas, associações e catadores autônomos cadastrados no CadÚnico. A meta do governo é distribuir, até o fim de 2025, os 2 mil kits adquiridos, com investimento total de R$ 775 mil.
Cada kit é composto por itens como máscara respiratória, óculos de segurança, botinas, luvas anticorte, avental, abafador de ruído, chapéu árabe e uniforme completo, oferecendo segurança e conforto no dia a dia de trabalho.
SUSTENTABILIDADE E INCLUSÃO
O projeto Rondônia Recicla é mais um passo no fortalecimento da política de sustentabilidade do Estado, estimulando a coleta seletiva e a economia circular. Além de proteger a saúde dos trabalhadores, a iniciativa também contribui para a preservação do meio ambiente e a geração de renda.
A Secretaria da Seas reforça que as inscrições para catadores interessados em receber os kits continuam abertas até o dia 30 de setembro, por meio de formulário online, através do link: https://docs.google.com/forms/d/1yIe-p8PetNgXlV1mBq2W9B2FlMeLYg1Im2VvvqGsge0/edit.
