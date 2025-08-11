ELEIÇÕES 2026

Marcos Rocha confirma pré-candidatura ao Senado e sinaliza possível paz com o vice ao projetar transição para Sérgio Gonçalves

Governador do União Brasil anuncia que deixará o cargo no próximo ano para disputar vaga no Senado; declaração foi dada ao Humor Rondoniense dois dias após visita de Lula ao estado