Marcos Rocha confirma pré-candidatura ao Senado e sinaliza possível paz com o vice ao projetar transição para Sérgio Gonçalves

Publicada em 11/08/2025 às 09h06
Porto Velho, RO – O governador Marcos Rocha (União Brasil) confirmou publicamente, em entrevista ao perfil Humor Rondoniense no domingo (10), sua pré-candidatura ao Senado nas eleições de 2026. Ele afirmou que deixará o Palácio Rio Madeira em abril do próximo ano, quando o comando do Executivo estadual será assumido pelo vice-governador Sérgio Gonçalves.
“Sim, eu venho como pré-candidato”, declarou Rocha ao ser questionado sobre a possibilidade de disputar o Senado. Ele classificou a decisão como “natural” e destacou que “o Sérgio Gonçalves deve continuar o governo aqui nesse período que eu me afastar”.
A declaração foi dada dois dias após Gonçalves representar o Estado na recepção ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Porto Velho, no dia 8 de agosto. Durante o evento, o vice adotou discurso de tom institucional, evitando embates ideológicos e destacando pautas como regularização fundiária, pavimentação da BR-319 e integração com países vizinhos.
Segundo análise publicada pelo Rondônia Dinâmica, o posicionamento de Gonçalves exemplificou um momento raro de distensão política no estado, especialmente diante do anúncio de um pacote de investimentos federais, incluindo a ponte binacional entre Guajará-Mirim e Guayaramerín, obras de infraestrutura, energia e educação.
RELEMBRE
Lula em Rondônia: quando a institucionalidade entra, o palanque sai — ou quase
Rocha também ressaltou, durante a entrevista, a importância de a população se basear em informações corretas durante o período eleitoral: “O importante é que a população consiga enxergar, não ficar focada em algo que possa equivocar, em falsas propagandas, mas que vejam a verdade de todos aqueles que vão se lançar também ou que já se lançaram como pré-candidatos”.
A relação entre governador e vice passou por momentos de tensão nos últimos meses, com trocas públicas de críticas. A menção direta de Rocha a Gonçalves como futuro responsável pelo governo no período de afastamento pode sinalizar uma tentativa de aproximação.
Ao final da entrevista, o governador fez referência bem-humorada à página Humor Rondoniense, desejou sucesso à equipe e elogiou o trabalho feito “sem agressão”. “Que Deus abençoe vocês no trabalho de vocês, que seja justo, que seja próspero”, afirmou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!