Mais de 500 vagas são ofertadas pelo governo em 16 municípios

O governo de Rondônia por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine) disponibiliza 560 vagas de emprego em 16 municípios do estado, abrangendo diferentes áreas profissionais e níveis de escolaridade. As oportunidades estão distribuídas em cidades como Ji-Paraná (113 vagas), Pimenta Bueno (112), Porto Velho (70), Vilhena (57) e Cacoal (88), além de outros municípios.
MAIS OPORTUNIDADES
O objetivo do governo do estado é ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho, fortalecendo a economia local. As vagas são intermediadas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine), com apoio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), responsável por promover a intermediação entre empregadores e trabalhadores.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos realizados pelo governo do estado têm gerado um ambiente cada vez mais favorável para quem busca ingressar no mercado de trabalho. “Estamos criando as condições para que os rondonienses tenham mais acesso as oportunidades, seja por meio de cursos de qualificação ou da ampliação de vagas. O estado cresce junto com as pessoas”, ressaltou.
APOIO AO TRABALHADOR
A intermediação feita pelo Sine aumenta a chance de inserção profissional, pois conecta candidatos e empresas de forma rápida e eficaz.
As vagas abrangem desde cargos operacionais até funções de nível técnico e superior. Segundo o secretário titular da Sedec, Lauro Fernandes, o trabalho desenvolvido fortalece o setor produtivo. “Nosso compromisso é apoiar o trabalhador, mas também dar suporte às empresas que precisam de mão de obra qualificada. Esse equilíbrio movimenta a economia e gera mais desenvolvimento para Rondônia”, pontuou.
A ação conta com o apoio do Sine, além da articulação com empregadores locais que disponibilizam as oportunidades. A inscrição para as vagas é feita exclusivamente pelo site: https://geracaoemprego.ro.gov.br/
ou aplicativo do Sine https://www.gov.br/pt-br/temas/carteira-de-trabalho-digital , com suporte da Sedec.
Confira as vagas em alguns municípios:
JI-PARANÁ
Vendedor(a) (35)
Estoquista (14)
Auxiliar de Produção (9)
Operador de Caixa (3)
PIMENTA BUENO
Auxiliar Administrativo PCD (14)
Auxiliar de Depósito PCD (12)
Motorista de Caminhão-Pipa (6)
Vendedor Interno PCD (10)
Montador de Bicicletas (10)
CACOAL
Operador de Produção (40)
Vendedor(a) (9)
Operador de Caixa (4)
Pedreiro (3)
PORTO VELHO
Vendedor(a) (17)
Motorista de Caminhão (5)
Auxiliar de Limpeza (4)
Enfermeiro (3)
