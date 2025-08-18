Lula e Putin falam por telefone após conversa de líder russo com Trump

Publicada em 18/08/2025 às 10h04
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone nesta segunda-feira (18) com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.
Segundo o Palácio do Planalto, Putin compartilhou com Lula informações sobre a reunião que teve na sexta-feira (15) com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia.
"Após abordar os diversos temas discutidos com o presidente Trump, Putin reconheceu o envolvimento do Brasil com o Grupo de Amigos da Paz, iniciativa conjunta com a China", diz nota do governo.
O presidente russo, na versão do governo brasileiro, considerou "positiva" a conversa com Putin. O Planalto informou que a ligação entre Lula e Putin durou cerca de 30 minutos.
"O presidente Lula agradeceu o telefonema e reafirmou o apoio do Brasil a todos os esforços que conduzam a uma solução pacífica para o conflito entre Rússia e Ucrânia. Desejou também sucesso às continuadas negociações", informou o Planalto.
A guerra na Europa se arrasta há mais de três anos, desde que tropas russas invadiram o território ucraniano. Na última sexta, Putin e Trump se encontraram no Alasca, porém a reunião termina sem um acordo favorável ao fim do conflito.
Trump, nesta segunda, receberá na Casa Branca o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e outros sete líderes europeus para tentar avançar nas negociações para encerrar a guerra.
Segunda ligação
Esta foi a segunda ligação entre Lula e Putin nos últimos dias. Os dois presidentes conversaram por telefone no dia 9 de agosto, também sobre a guerra na Ucrânia.
Ao lado da China, o Brasil tenta mediar uma negociação que envolva russos e ucranianos, porém a iniciativa ainda não teve êxito.
Foto: Ricardo Stuckert/ Presidência da República
