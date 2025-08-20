Linha 35 recebe melhorias em 47 km com parceria entre governo e Prefeitura de Candeias do Jamari

Publicada em 20/08/2025 às 15h09
Os 47 quilômetros da Linha 35, localizada na Vila Samuel, em Candeias do Jamari, estão passando por obras de infraestrutura que incluem reconformação de plataforma, aplicação de revestimento primário, instalação de bueiros e serviços de limpeza lateral. A ação é resultado da parceria entre o governo de Rondônia e a prefeitura do município, garantindo melhores condições de tráfego, segurança e acesso para moradores, produtores e motoristas que utilizam a via diariamente.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o investimento é parte de uma estratégia de fortalecimento da infraestrutura rural, assegurando desenvolvimento regional e melhores condições de vida para a população. “O governo está trabalhando para fortalecer o desenvolvimento em todas as regiões do estado. A obra na Linha 35 é fundamental para o escoamento da produção e para garantir a trafegabilidade segura, beneficiando diretamente famílias e produtores de Candeias do Jamari”, ressaltou.
O diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), Eder André Fernandes, reforçou a importância da parceria com a gestão municipal. “Esses serviços representam a união de esforços para atender as demandas da comunidade. A reconformação da plataforma, junto com o revestimento primário, a limpeza lateral e a instalação dos bueiros, vai proporcionar durabilidade e condições de tráfego em todas as épocas do ano”, explicou.
Responsável pelo acompanhamento das frentes de trabalho, o residente da 13ª Residência Regional do DER-RO em Porto Velho, Cícero Matos, detalhou a execução. “Estamos trabalhando de forma contínua para que os 47 quilômetros recebam as melhorias necessárias. A limpeza lateral é essencial para ampliar a visibilidade e a segurança, enquanto os bueiros garantem o escoamento das águas pluviais e preservam a estrada”, destacou.
O morador da região, Gilson de Jesus, celebrou as melhorias. “Há muito tempo a comunidade esperava essa obra. A estrada é muito usada para transporte escolar, escoamento da produção e até para emergências de saúde. Agora vai ficar bem melhor para todos nós”, comemorou.
