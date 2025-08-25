LE Hortifruti é campeão do 2º Campeonato de Sócios da AABB de Jaru

Publicada em 25/08/2025 às 08h51
A emoção tomou conta da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) de Jaru na noite deste sábado (23). A grande final do 2º Campeonato de Sócios reuniu os times Gilmar Construtor e LE Hortifruti, em um duelo muito aguardado pelos torcedores.
O confronto aconteceu no campo de futebol society da AABB e foi marcado pelo equilíbrio e pela rivalidade saudável entre as equipes. Após um primeiro tempo sem gols, o LE Hortifruti soube aproveitar as oportunidades na etapa final, abriu o placar e garantiu a vitória por 1 a 0.
Com o resultado, a equipe sagrou-se campeã da edição 2025, levantando o troféu e comemorando junto à torcida presente. Em clima de festa, o LE Hortifruti agradeceu o empenho e a dedicação de seus atletas, que atuaram com muita garra, além de destacar o apoio da torcida durante toda a competição. A equipe também fez questão de parabenizar a organização do evento pela excelente condução do campeonato.
O terceiro lugar ficou com a equipe da Moda BELLA e quarto lugar ficou a equipe da Estância Cavalo Preto. O artilheiro do campeonato foi o atleta Yau da Moda BELLA com 14 gols marcados e o melhor goleiro foi a atleta Cleiton do time da SA Distribuidora.
O torneio, que contou com transmissão ao vivo pelo Ailton Live Show, mais uma vez reforçou o papel da AABB de Jaru na promoção do esporte, lazer e integração entre associados e comunidade, além de valorizar o futebol amador local.
A comissão organizadora da AABB informa que já estão abertas as inscrições para próximo campeonato de futebol Society, sendo para atletas de 35 anos acima ou fazendo 35 anos no decorrer do ano de 2025.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!