Laerte Gomes solicita à Seduc projeto elétrico urgente para Escola Marcos Bispo da Silva em Ji-Paraná

Publicada em 28/08/2025 às 08h20
Segundo o deputado, a implantação do projeto elétrico permitirá uma instalação mais segura e econômica (Foto: Assessoria Parlamentar)
O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) apresentou requerimento à Secretaria de Estado da Educação (Seduc), solicitando em caráter de urgência a elaboração e execução de um projeto elétrico para atender a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Marcos Bispo da Silva, localizada no município de Ji-Paraná.
A propositura tem como objetivo garantir a segurança da comunidade escolar diante da situação preocupante da atual rede elétrica da instituição. O parlamentar destacou que problemas dessa natureza representam sérios riscos, como choques elétricos, queimaduras, incêndios e até explosões, podendo causar acidentes e danos materiais.
“Laudos técnicos já mostram que a escola precisa de um projeto elétrico atualizado e adequado às normas de segurança. Isso é fundamental não apenas para preservar vidas, mas também para assegurar um ambiente de aprendizado seguro e eficiente para alunos e servidores”, enfatizou Laerte Gomes.
Segundo o deputado, a implantação do projeto elétrico permitirá uma instalação mais segura e econômica, além de garantir a durabilidade das estruturas e o pleno funcionamento da escola.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!