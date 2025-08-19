Kim Jong-un acusa EUA e Coreia do Sul de querem provocar guerra com Coreia do Norte

Publicada em 19/08/2025 às 10h28
O presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, acusou nesta segunda-feira (18) os Estados Unidos e a Coreia do Sul de estarem querendo provocar uma guerra com seu país com exercícios militares conjuntos.
O líder norte-coreano o chamou os exercícios de "a expressão mais óbvia da sua vontade de provocar guerra", segundo a agência estatal KCNA. Kim Jong-un disse também que seu país precisa expandir rapidamente seu armamento nuclear.
A Coreia do Sul e seu aliado, os EUA, iniciaram nesta segunda-feira exercícios militares conjuntos, incluindo o teste de uma resposta aprimorada às crescentes ameaças nucleares norte-coreanas. Os exercícios estão previstos para ir até 28 de agosto.
Segundo autoridades militares dos dois países, o objetivo dos exercícios é fortalecer a preparação frente a ameaças nucleares, de mísseis, drones na região da península das Coreias.
Em julho, Kim Jong-un pediu que suas Forças Armadas estejam prontas “para uma guerra real”. O Exército norte-coreano tem realizado exercícios militares diversos nos últimos meses.
