Justiça Rápida do TJRO e Fórum Digital são destaques em encontro nacional sobre solução consensual de conflitos, na USP

Publicada em 22/08/2025 às 16h42
Realizada pelo Poder Judiciário de Rondônia há mais de 30 anos, a Justiça Rápida Itinerante, que leva serviços à comunidades distantes, foi destaque na programação do IV Encontro Nacional sobre tratamento adequado e solução consensual dos problemas e conflitos no sistema de justiça brasileiro, realizado no Salão Nobre da Universidade de São Paulo (USP). Durante o evento, também foi apresentado o Fórum Digital, que amplia o acesso à Justiça por meio da tecnologia.
As práticas foram apresentadas pelo juiz Guilherme Baldan em mesa presidida pelo do desembargador Ricardo Chimenti, do TJSP, e que teve como tema “Mediação e conciliação nos juizados especiais cíveis”, com a participação dos juízes federais Bruno Takahashi e Mauro Spalding.
O evento foi realizado pelo Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais (CEBEPEJ) com o objetivo central debater, fomentar e compartilhar boas práticas relacionadas ao Tratamento Adequado e à Solução Consensual de Problemas e Conflitos nas Instituições do Sistema de Justiça, no setor privado, empresarial e no terceiro setor e reforçou a importância da cooperação entre instituições públicas e privadas na promoção de métodos adequados de prevenção e resolução de conflitos, como mediação, arbitragem e conciliação.
