Junta Militar de Pimenta Bueno recebe inspenção da 17ª Brigada de Infantaria de Selva

Publicada em 20/08/2025 às 14h54
A Junta Militar de Pimenta Bueno recebeu, nesta quarta-feira (20), a visita de inspeção e orientação técnica da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, de Porto Velho–RO, representada pelo Tenente Radke e pelo Soldado José.
A ação faz parte de um cronograma que contempla 11 municípios da região, visando acompanhar o funcionamento das Juntas Militares, verificando instalações, equipamentos, assinaturas de documentações e prestando orientações para o aprimoramento dos serviços.
A atividade reforça a parceria entre a Junta Militar e a 17ª Brigada de Infantaria de Selva, assegurando a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à comunidade
