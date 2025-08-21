Jovens de Porto Velho levam projeto inovador para concurso nacional de arquitetura e urbanismo

Publicada em 21/08/2025 às 10h39
Em meio a sonhos, dedicação e muita perseverança, três jovens porto-velhenses estão escrevendo uma história de inspiração para toda a região Norte do país. Jordan Ribeiro Campos, Saimon Macedo Sampaio e Rebeka Piquiá são os autores do projeto “Flutuar: Habitação Sustentável”, finalista do Prêmio IEL Talentos da Construção – Edição 2025, na categoria Edificações. Eles são os únicos representantes da região Norte e já figuram entre os três melhores do Brasil.
Mais que um projeto inovador, a trajetória do trio revela o poder transformador da educação e da oportunidade. Dois deles, Jordan e Saimon, conquistaram suas vagas no curso de arquitetura e urbanismo por meio do Programa Faculdade da Prefeitura, que garante acesso gratuito ao ensino superior a centenas de jovens porto-velhenses.
HISTÓRIAS QUE INSPIRAM
Jordan Ribeiro Campos, morador do bairro Nova Esperança, é acadêmico de Arquitetura e Urbanismo, atualmente no 9º período. Ele lembra como foi desafiador sonhar com o curso, mas impossível de desistir.
“A facilidade e o auxílio que a Prefeitura trouxe foram fundamentais. Eu queria muito estudar em uma universidade pública e, quando surgiu a oportunidade, me inscrevi no processo seletivo e fui aprovado. Foi uma conquista maravilhosa, a realização de um sonho de poder cursar Arquitetura. A Faculdade da Prefeitura transformou minha vida, me deu visibilidade e a chance de alcançar lugares maiores”.
Já o jovem Saimon Sampaio, do bairro Cidade Nova, está no 6º período de Arquitetura e Urbanismo. Antes do programa, a barreira financeira parecia intransponível. “A mensalidade hoje gira em torno de R$ 1.500. Para minha família, isso era impossível. Quando entrei pela Faculdade da Prefeitura, foi um alívio enorme. Quero seguir me especializando em Arquitetura Hospitalar e oferecer esse conhecimento à nossa comunidade aqui em Rondônia. Eu acredito sim que sou um exemplo de como a educação gratuita pode mudar destinos. A Prefeitura me deu essa oportunidade e agarrei com todas as forças”.
A terceira integrante do grupo, Rebeca Piquiá, moradora do bairro Costa e Silva e também acadêmica do 6º período de Arquitetura e Urbanismo, ressalta a dimensão da conquista. “Participar do Prêmio IEL Talentos da Construção é uma oportunidade de desenvolvimento e reconhecimento em nível nacional. É muito gratificante, porque nos faz ir além da sala de aula. O nosso grupo, Flutuar, está concorrendo na categoria Edificações. Desenvolvemos um projeto voltado para as comunidades ribeirinhas do rio Madeira, pensando na nossa realidade local. Representar Porto Velho e ser o único grupo da região Norte é de suma importância para nós. Cada voto é essencial para transformar esse sonho em realidade”.
SOBRE O PRÊMIO
O Prêmio IEL Talentos da Construção é um concurso nacional que valoriza a criatividade e a inovação de estudantes de Engenharia Civil e Arquitetura. Em 2025, a disputa reúne jovens talentos de todas as regiões do país.
O projeto porto-velhense “Flutuar: Habitação Sustentável” já conquistou seu espaço entre os três finalistas e agora depende do voto popular para alcançar a vitória.
COMO VOTAR
A votação já está aberta e segue até 16 de setembro. Para participar, basta acessar o link abaixo e preencher nome completo e e-mail:
https://app.pipefy.com/PUBLIC/FORM/Z4XY0JFR
Cada voto é fundamental para que Porto Velho brilhe ainda mais no cenário nacional.
Texto: Jhon Silva
