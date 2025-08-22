Jean Mendonça participa de encontro político em São Felipe ao lado de vereadores e lideranças locais

Por Assessoria
Publicada em 22/08/2025 às 15h27
São Felipe, RO – O deputado Jean Mendonça esteve presente em uma reunião de trabalho em São Felipe, que contou com a participação de representantes políticos e comunitários do município. O encontro teve como pauta o diálogo sobre ações voltadas ao desenvolvimento local.
Entre os presentes estavam os vereadores Edmar e Neto Bertaco, além dos ex-vereadores Paulo Ferrari, Daniel Leiteiro e Carlão.
Também participaram o produtor rural Silvério e o assessor Xiboca. O registro do momento foi feito nas redes sociais do parlamentar, destacando o caráter de união entre as lideranças.
