Jaru reduz em 55% o número de queimadas em relação a 2024

19/08/2025
Após implantar o Plano Municipal de Prevenção e Combate às Queimadas, o município de Jaru conseguiu reduzir em 55% o total de ocorrências de incêndios em comparação ao ano passado, conforme dados fornecidos pelo 3º Subgrupamento de Bombeiros Militar/2º Grupamento de Bombeiros de Jaru.
O plano de prevenção e combate às queimadas, feito pela Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente – Semeagro, em parceria com o Ministério Público, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Ambiental, envolve ações como notificações para limpeza de lotes urbanos, aceiros, palestras sobre educação ambiental e ampla divulgação de material informativo nas mídias sociais da Prefeitura.
O secretário de agronegócio e meio ambiente, Cleverson Barbosa, comentou sobre a redução de queimadas urbanas e rurais. “Além de todas as medidas preventivas que aplicamos, também pudemos contar com a colaboração da população, que, em sua maioria, manteve os lotes limpos e denunciou a ocorrência de incêndios”, disse.
Cleverson lembrou ainda que, apesar do resultado positivo, o período de estiagem continua e é necessário manter a vigilância. “As denúncias podem ser feitas por meio do telefone 69 99260-8218, diretamente aos Bombeiros ou à Polícia Militar”, alertou.
