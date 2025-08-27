Ipam reduz em até 90% gastos com deslocamentos e diárias no primeiro semestre de 2025

Publicada em 27/08/2025 às 10h35
O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais (Ipam) registrou significativa redução nos gastos administrativos relacionados a deslocamentos, passagens e diárias no primeiro semestre de 2025. Os dados divulgados pelo próprio Ipam mostram que, em comparação com o mesmo período do ano anterior, a economia chega a 90% em alguns segmentos.
Segundo o relatório de economicidade da autarquia, os gastos com diárias do Fundo de Administração caíram de R$ 97,8 mil em julho de 2024 para R$ 6 mil em 2025, enquanto o Fundo de Assistência eliminou completamente despesas deste tipo. Já com passagens e locomoção, o Fundo de Administração reduziu de R$ 239,3 mil para R$ 33 mil, e o Fundo de Assistência não registrou nenhum gasto.
A redução reflete mudanças nos procedimentos administrativos, incluindo o uso de soluções tecnológicas que permitem a realização de reuniões e capacitações de forma remota. Com a economia, a autarquia tem redirecionado recursos para o atendimento aos servidores, modernização de equipamentos médicos, ampliação da rede credenciada e melhoria da infraestrutura de serviços previdenciários.
Para Júlio César, coordenador administrativo e financeiro do Ipam, o trabalho tem como foco a transparência e, principalmente, a demonstração da economia que essas medidas proporcionam aos cofres públicos, beneficiando diretamente o servidor.
“O Ipam é administrado com recursos provenientes do Fundo de Assistência e do Fundo de Previdência dos servidores segurados. Por isso, cada centavo economizado na taxa de administração, ou seja, em gastos internos do Ipam, reduzindo custos de forma estratégica, representa economia para o servidor. Dessa forma, o recurso pode ser aplicado diretamente nos fundos de assistência e previdência, revertendo benefício real para quem contribui. É um enxugamento da máquina para que a contribuição do servidor seja revertida mais para ele próprio do que para manter a estrutura do Ipam”, afirma.
As medidas que o Ipam adota reforçam o compromisso com a eficiência e a sustentabilidade financeira, garantindo que os recursos sejam aplicados de forma estratégica e transparente.
