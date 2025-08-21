R$ 600 MIL RECUPERADOS

Intervenção de Elias Rezende leva TCE a condenar ex-servidores e empresa por projeto do Centro de Convenções

Ex-diretor-geral do DER/RO instaurou a Tomada de Contas Especial que resultou em condenações; hoje, Rezende é secretário de Obras e Serviços Públicos e também secretário-chefe da Casa Civil