Inscrições para projeto Rondônia Recicla podem ser feitas por formulário digital e seguem abertas até setembro

Publicada em 18/08/2025 às 08h12
Com o objetivo de incentivar a coleta seletiva e a destinação correta de resíduos recicláveis com mais segurança, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), mantém abertas até setembro, as inscrições para o projeto Rondônia Recicla. A adesão é de forma totalmente digital, garantindo que qualquer cidadão possa se cadastrar de maneira rápida e prática, sem precisar sair de casa.
O serviço online foi desenvolvido para facilitar o acesso da população, eliminando burocracias e permitindo que cooperativas, associações e cidadãos participem do programa por meio de poucos cliques, seja pelo computador ou celular. Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, “essa é mais uma ação para tornar os serviços públicos mais acessíveis, inclusivos e alinhados às necessidades da população”, evidenciou.
A secretária da Seas, Luana Rocha, destacou que “além de contribuir para a preservação ambiental e geração de renda para famílias que vivem da reciclagem, o Rondônia Recicla integra o conjunto de políticas públicas que reforçam o compromisso da gestão estadual com a sustentabilidade e a inovação na prestação de serviços.”
MUDANÇA DE VIDA
Os primeiros 25 kits foram entregues em maio, durante a 12ª Rondônia Rural Show para catadores dos municípios de Buritis, Cerejeiras, Cujubim, Espigão do Oeste, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Nova Mamoré, Porto Velho e Rolim de Moura.
Os kits são compostos por onze itens no total
Posteriormente, em agosto, foi realizada mais uma entrega em Porto Velho, contemplando 32 catadores de materiais recicláveis, sendo 6 destes, do município de Candeias.
De acordo com a presidente da cooperativa que atua na Vila Princesa, Maria da Conceição da Silva, os materiais tem sido fundamentais para que os catadores de recicláveis possam fazer a coleta de matérias de forma mais segura. “Essa preocupação do governo de Rondônia com a nossa categoria mudou a vida de nossos cooperados. Estamos trabalhando agora do jeito que tem que ser”, salientou.
INSCRIÇÃO
Os kits são compostos por 11 itens, sendo: calça, colete, camiseta, botinas, luvas, máscara, avental, abafador de ruído, protetor auricular, óculos de segurança e chapéu. O formulário está disponível no portal do governo de Rondônia, e até o momento 152 pessoas se inscreveram. O prazo encerra no dia 30 de setembro.
