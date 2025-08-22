Inscrições para o Programa Construindo Campeões da Prefeitura de Porto Velho vão até 27 de agosto

Publicada em 22/08/2025 às 11h37
As inscrições para vagas remanescentes do Programa Construindo Campeões, realizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), continuam abertas, até o dia 27 de agosto, na Vila Olímpica Chiquilito Erse, das 9h às 17h.
O Programa Esportivo vai atender mais de 2 mil crianças e adolescentes de 6 a 17 anos em diversas modalidades. A Prefeitura trabalha para garantir qualidade de vida e saúde para Porto Velho, com orientação especializada de profissionais de educação física, que conduzem as aulas.
São diversas modalidades oferecidas de forma gratuita em vários polos da capital. Confira as vagas disponíveis:
Polo 1: Vila Olímpica Chiquilito Erse: av. Amazonas, 6363, Cuniã.
Judô - tarde: 4 vagas
Ginástica - manhã: 11 vagas
Jiu jitsu tarde: 24 vagas
Futebol para 12 anos pra mais: 10 vagas
Polo 2: Ginásio Poliesportivo Eduardo Lima e Silva (Dudu): av. Jatuarana com rua Luiz Schulze, 5580, Cohab
Vôlei - manhã e tarde: 36 vagas
Futsal - manhã: 6 vagas
Futsal - tarde: 2 vagas
Futsal - feminino: 10 vagas
Polo 3: Praça CEU - rua Antônio Fraga Moreira, 1706, bairro Juscelino Kubitschek.
Balé - manhã: 30 VAGAS
Futsal - manhã: 35 Vagas
Polo 4: Quadra Poliesportiva Sérgio Carvalho: av. Mamoré, Esperança da Comunidade.
Capoeira manhã e tarde: 25 vagas
Polo 5: Quadra Poliesportiva do bairro Três Marias.
Basquete - manhã e tarde: 13 vagas
Futsal - manhã: 25 vagas
Polo 6: Ginásio João Lima do bairro Nacional.
Futsal manhã: 17 vagas
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
Os pais e responsáveis de alunos que desejam inscrever seus filhos no programa devem comparecer aos locais, munidos dos documentos pessoais do aluno:
* Certidão de nascimento ou RG do aluno
* Cartão do SUS do aluno
* Documento do responsável legal (RG ou CNH)
* Comprovante de endereço atualizado
* Declaração escolar original
* Boletim escolar
* Foto 3x4 do aluno
* Atestado de aptidão física (emitido nos últimos 6 meses)
* Laudo neuropsicológico (caso o aluno possua algum diagnóstico – entregar cópia)
Os interessados devem informar, no ato da inscrição, as informações de peso do aluno, altura, tamanho da camisa e a numeração do calçado. Mais informações pelo telefone (69) 98471-9511.
