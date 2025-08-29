Inscrições para cursos profissionalizantes remotos seguem até o dia 8 de setembro

Publicada em 29/08/2025 às 16h17
O avanço tecnológico está abrindo novos caminhos para a construção do saber. Dentro desse ecossistema digital, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) lança um novo cronograma de cursos profissionalizantes remotos que contempla os 52 municípios rondonienses. Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de setembro, através do link https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/cursos-de-formacao-inicial-12-25-remoto-inscricoes-de-27-08-2025-a-08-09-2025/
A idade mínima para se matricular é 15 anos, enquanto a escolaridade exigida é o ensino fundamental II (6º ao 9º ano), sendo, portanto, uma oportunidade para jovens que estão se preparando para ingressar no mercado de trabalho se capacitar e descobrir em qual carreira pretende atuar. Para quem já está na ativa, a qualificação da mão de obra viabiliza atualização do currículo, servindo de motivação para a reconversão profissional, ou seja, a mudança de ramo de atividade.
EMPREGO E RENDA
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a expansão da educação profissional é uma política pública fundamental porque garante a melhoria da qualidade de vida e a geração de emprego e renda. “A ampliação do ensino profissionalizante fortalece o progresso econômico e o desenvolvimento social”, evidenciou.
Joyna Miranda, 55 anos, fez o curso remoto de Psicologia Comportamental para complementar o aprendizado que vem tendo no Curso Técnico em Secretaria Escolar. “Quando começar a exercer a minha função, quero estar preparada”, argumentou a estudante, que mora no Bairro Cohab, em Porto Velho.
Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, o ensino online está sendo fundamental nas metas da instituição no que tange à democratização da capacitação profissional em todas as regiões. “Além da sede e dos polos em Porto Velho, o Idep interioriza as suas ações em salas de aulas descentralizadas em outros municípios, inclusive distritos, bem como em seis escolas móveis e cursos remotos”, ressaltou.
CURSOS OFERTADOS
Psicologia e Comportamento Organizacional
Marketing de Produtos e Serviços
Pesquisa de Marketing
Organização do Sistema Educacional Brasileiro
Planejamento e Organização do Ambiente Escolar
Gestão da Qualidade I
Auxiliar Administrativo
Prática de Departamento Pessoal
Planejamento, Recrutamento e Seleção
Gestão Ambiental
Gerenciamento de Rotinas Administrativas Planejamento Estratégico
Fundamentos da Administração
Gestão Financeira Patrimonial Escolar
Análise e Projetos de Sistemas
Excel do Básico ao Avançado
