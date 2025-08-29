Inscrições para cursos profissionalizantes remotos seguem até o dia 8 de setembro
Por João Albuquerque
Publicada em 29/08/2025 às 16h17
O avanço tecnológico está abrindo novos caminhos para a construção do saber. Dentro desse  ecossistema digital, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) lança um novo cronograma de cursos profissionalizantes remotos que contempla os 52 municípios rondonienses. Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de setembro, através do link https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/cursos-de-formacao-inicial-12-25-remoto-inscricoes-de-27-08-2025-a-08-09-2025/

A idade mínima para se matricular é 15 anos, enquanto a escolaridade exigida é o ensino fundamental II (6º ao 9º ano), sendo, portanto, uma oportunidade para jovens que estão se preparando para ingressar no mercado de trabalho se capacitar e descobrir em qual carreira pretende atuar. Para quem já está na ativa, a qualificação da mão de obra viabiliza atualização do currículo, servindo de motivação para a reconversão profissional, ou seja, a mudança de ramo de atividade.

EMPREGO E RENDA

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a expansão da educação profissional é uma política pública fundamental porque garante a melhoria da qualidade de vida e a geração de emprego e renda. “A ampliação do ensino profissionalizante fortalece o progresso econômico e o desenvolvimento social”, evidenciou.

Joyna Miranda, 55 anos, fez o curso remoto de Psicologia Comportamental para complementar o aprendizado que vem tendo no Curso Técnico em Secretaria Escolar. “Quando começar a exercer a minha função, quero estar preparada”, argumentou a estudante, que mora no Bairro Cohab, em Porto Velho.

Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, o ensino online está sendo fundamental nas metas da instituição no que tange à democratização da capacitação profissional em todas as regiões. “Além da sede e dos polos em Porto Velho, o Idep interioriza as suas ações em salas de aulas descentralizadas em outros municípios, inclusive distritos, bem como em seis escolas móveis e cursos remotos”, ressaltou.

CURSOS OFERTADOS

Psicologia e Comportamento Organizacional

Marketing de Produtos e Serviços

Pesquisa de Marketing

Organização do Sistema Educacional Brasileiro

Planejamento e Organização do Ambiente Escolar

Gestão da Qualidade I

Auxiliar Administrativo

Prática de Departamento Pessoal

Planejamento, Recrutamento e Seleção

Gestão Ambiental

Gerenciamento de Rotinas Administrativas Planejamento Estratégico

Fundamentos da Administração

Gestão Financeira Patrimonial Escolar

Análise e Projetos de Sistemas

Excel do Básico ao Avançado

