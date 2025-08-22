REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Incra amplia em Rondônia o "Terra Cidadã", programa que leva mais de 50 serviços ao campo em parceria com prefeituras

"A regularização fundiária, o Pronera, que leva educação ao campo, e as linhas de crédito para famílias assentadas, passam a se integrar o conjunto de ações do programa", disse o diretor