IFRO certifica Operadores de Trator e Máquinas Agrícolas pelo Projeto Cidadania Plena em Nova Brasilândia do Oeste

Publicada em 11/08/2025 às 14h40
Produtores rurais do município de Nova Brasilândia d’Oeste (RO) receberam certificados de conclusão do Curso de Operador de Trator e Máquinas Agrícolas, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), por meio do Projeto Cidadania Plena. O curso foi realizado entre os dias 25 e 27 de julho. A cerimônia de certificação ocorreu na Linha 110, no sítio de Edna Aparecida da Silva Pizolio, tesoureira da Associação Rural de Produtores Boa Sorte, em Nova Brasilândia d’Oeste. A Associação Boa Sorte é presidida por José Rodrigues.
Ao todo 31 participantes foram certificados. Eles relataram que o curso representou uma oportunidade para ampliar conhecimentos, melhorar as condições de trabalho e aumentar as chances de inserção no mercado. Os cursistas destacaram o acolhimento da equipe e a importância de iniciativas que levem formação técnica até áreas rurais, permitindo que associações e produtores tenham acesso à capacitação prática.
A formação foi ministrada pelo Professor Daniel Alves de Lima e beneficiou os produtores rurais, qualificando a mão de obra para atender às demandas da região e fortalecer a agricultura familiar. O curso combinou aulas teóricas e práticas, abrangendo o uso de implementos e o manuseio adequado dos equipamentos, sempre com o suporte do ministrante. Além disso, foram abordadas orientações essenciais para a comunidade visando à prevenção de acidentes no campo e para prolongamento de tempo de vida da máquina.
Segundo Daniel, o objetivo é formar operadores capacitados para manusear e manter máquinas em boas condições de uso. “Essa é a sétima edição no estado e a segunda etapa que ocorre em Nova Brasilândia”. As associações ao recebem tratores necessitam de pessoas treinadas para operá-los e realizar a manutenção. “O curso busca suprir essa necessidade, garantindo que o equipamento recebido pelas comunidades seja bem utilizado e conservado”, conclui o professor.
O Cidadania Plena já levou outros cursos, como o de Plantio do Capim Capiaçu (capim-elefante) para a nutrição animal e o Cordeiro de Rondônia destinado à produção e comercialização de carne ovina em diferentes municípios de Rondônia. “O curso combina aulas teóricas e práticas, abrangendo o uso de implementos e o manuseio adequado dos equipamentos, sempre com o suporte do professor ministrante. Também são abordadas orientações essenciais para uma atuação preventiva a riscos”, destacou a Coordenadora-Geral do Projeto Cidadania Plena, Miralba Uchôa.
A Coordenadora ainda mostra a diversidade de cursistas nesta edição. “O nosso curso teve a participação de uma grande quantidade de jovens. Esses jovens que além de trabalhar em seus sítios e chácaras, também trabalham em outras áreas, havendo uma ampliação do seu mercado de trabalho. Nós também tivemos participação de mulheres, o que acabou nos surpreendendo de forma positiva”, explicou.
Cidadania Plena
O macroprojeto institucional Cidadania Plena é executado com recursos de emenda parlamentar na ordem R$ 5 milhões, proposta pela Deputada Federal Sílvia Cristina, os recursos são destinados ao apoio de entidades que atuam em áreas como agricultura, educação, saúde, assistência social, esporte e cultura. Com vigência até 2027, tem entre seus objetivos: promover capacitação profissional por meio de Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) para instituições de assistência social; adquirir máquinas e implementos e instruir o uso, para fortalecer e incrementar as cadeias produtivas das associações rurais; compra de veículos adaptados para atender as associações que transportam pessoas com necessidades específicas; e aquisição de equipamentos para as associações de esporte e pessoas privadas de liberdade.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!