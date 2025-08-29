Hospital Infantil Cosme e Damião oferece atendimento pediátrico especializado em Rondônia

Publicada em 29/08/2025 às 11h49
Para fortalecer a assistência infantil, o governo de Rondônia oferta no Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD) uma estrutura de leitos distribuídos entre enfermarias, unidades de internação e Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Referência em atendimento pediátrico em Rondônia, a unidade oferece serviços de média e alta complexidade para crianças de 0 a 12 anos.
A unidade hospitalar infantil, que atende pacientes regulados de média e alta complexidade, originários das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s), dispõe de equipe multidisciplinar formada por médicos especialistas, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, nutricionistas e fonoaudiólogos, atuando no atendimento de urgência e emergência, cirurgias eletivas e de alta complexidade, clínica médica e cirúrgica, além de terapias, como a de substituição renal e UTI com foco na humanização.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a unidade hospitalar infantil é fundamental por promover um serviço humanizado e fortalecer o bem-estar infantil, com atendimento médico especializado e exames laboratoriais completos.
Em sua estrutura, a unidade se divide em três postos, sendo:
Posto 1: estão três Unidades de Internação Rápida (UIR), além de uma sala de procedimentos e o setor do Hospital Dia, que dispõe de leitos destinados a atendimentos programados e de curta permanência.
Posto 2: conta com quatro enfermarias para pacientes crônicos, cirurgia pediátrica, enfermaria ortopédica e enfermaria especializada em patologias neurológicas e cardíacas.
Posto 3: reúne seis enfermarias, além de dois leitos de isolamento, leitos para emergência, leitos no Centro de Internação Pediátrica (CIP) e leitos de UTI, destinados aos casos que demandem cuidados complexos e contínuos.
Unidade ainda possui um espaço de acolhimento para crianças vítimas de violência
A diretora-geral do HICD, Fransciane de Souza Santana, explicou que a unidade ainda possui um espaço de acolhimento para crianças vítimas de violência. O HICD dispõe de consultório especializado e ambiente protegido. “A vítima e seu responsável recebem atendimento humanizado, com acompanhamento psicológico e suporte social, visando minimizar impactos e garantir a recuperação integral. Todos os cuidados e segurança são direcionados para a criança e sua família.”
EXAMES LABORATORIAIS
O hospital também realiza exames laboratoriais e de imagem, como radiologia, e mantém fluxo de encaminhamento para oncologia em unidades de referência. No setor laboratorial, a unidade realiza diversos exames, incluindo hemograma, pesquisa de plasmodium, PCR (reação em cadeia da polimerase), glicemia, ureia, creatinina, bilirrubinas, eletrólitos, amilase, lipase, gasometria, testes rápidos para dengue e sangue oculto nas fezes, entre outros.
O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, reforçou que a estrutura do Hospital Infantil Cosme e Damião tem sua atenção voltada à saúde infantil de todo o estado, promovendo o cuidado integral à saúde das crianças, unindo tecnologia, profissionais capacitados e acolhimento humanizado. “É um compromisso da gestão estadual garantir atendimento de excelência, com eficiência, respeito e foco na melhoria contínua da vida das crianças e suas famílias”, enfatizou.
