ATAQUE

Horas antes de conversa entre Zelensky e Trump, Rússia lança míssil balístico na Ucrânia e deixa 10 mortos

Segundo as autoridades ucranianas, uma criança de 3 anos está entre as vítimas. Nesta segunda (18), líderes europeus se reúnem com Trump e Zelensky para conversar sobre a guerra.