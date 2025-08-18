Horas antes de conversa entre Zelensky e Trump, Rússia lança míssil balístico na Ucrânia e deixa 10 mortos

Publicada em 18/08/2025 às 15h58
Na véspera do encontro entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky na Casa Branca, a Rússia lançou um míssil balístico contra a segunda maior cidade da Ucrânia e outras regiões do país vizinho, matando dez pessoas.
Uma delas era uma criança de 3 anos, segundo autoridades locais.
O maior ataque ocorreu na noite de domingo (17) em Kharkiv, horas antes de Trump e Zelensky, além de sete líderes europeus, se reunirem em Washington para dar continuidade à tentativa de um acordo de paz na Ucrânia.
Sete pessoas morreram na cidade Kharkiv, no nordeste da Ucrânia e perto da fronteira com a Rússia. Kharkiv tem sido alvo de frequentes ataques russos com drones e mísseis desde o início da guerra. O ataque a deixou também diversos feridos, segundo o governador da região, Oleh Synehubov.
O Serviço Estadual de Emergência da Ucrânia relatou que a onda de choque do impacto quebrou janelas em prédios residenciais próximos e obrigou moradores a deixarem suas casas.
Testemunhas da agência de notícias Reuters viram equipes médicas atendendo moradores nas ruas e bombeiros inspecionando danos em edifícios.
Outras três mortes ocorreram em ataques a Zaporizhzhia, de acordo com autoridades locais.
Na mesma noite, um ataque aéreo guiado atingiu a região de Sumy, no nordeste do país, ferindo uma mulher de 57 anos e danificando ao menos uma dúzia de residências e um prédio escolar, segundo as autoridades locais.
