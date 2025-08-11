Guajará-Mirim reforça barreira sanitária com vacinação contra o sarampo

Por Assessoria
Publicada em 11/08/2025 às 09h03
Em face de um surto de sarampo na Bolívia, país que faz fronteira com Guajará-Mirim – Rondônia, a Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semsau, está ampliando as medidas de prevenção e monitoramento no município.
O surto, que teve início em abril de 2025, levou ao fortalecimento das ações preventivas diante do aumento de casos suspeitos e confirmados.
O sarampo é uma doença infecciosa, altamente contagiosa e grave, que requer intervenção imediata para controle e tratamento. A colaboração da população é crucial para garantir a saúde coletiva e evitar a proliferação do vírus em Guajará-Mirim.
