Graças à fiscalização do TCE-RO, ala infantil do Cosme e Damião ganha conforto térmico e atendimento mais humanizado

Publicada em 23/08/2025 às 08h50
O calor excessivo já foi um desafio para quem precisava de atendimento na ala de internação rápida do Hospital Infantil Cosme e Damião, em Porto Velho. Essa realidade começou a mudar após uma fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO).
A iniciativa teve um propósito claro: trazer mais conforto aos pacientes e dignidade aos profissionais da saúde que trabalham no local.
Em junho de 2025, auditores do TCE-RO estiveram no hospital para verificar o funcionamento do sistema de refrigeração em várias alas, que apresentavam problemas e comprometiam o conforto de pacientes e profissionais.
COMO ERA A CLIMATIZAÇÃO ANTES
Na enfermaria da Unidade de Internação Rápida, onde crianças com sintomas gripais ficam em observação por até 48 horas, o sistema de climatização funcionava de forma limitada, apenas ventilava.
O modelo antigo era de difícil manutenção e não suportava a demanda, deixando o ambiente quente e desconfortável.
“O Tribunal de Contas veio até nós, fez toda a demanda e notificação à gestão. E, devido às grandes reclamações das mães, foi solucionado o problema das nossas centrais de ar”, relembrou Lúcia Ferreira da Costa, enfermeira do hospital.
“São tantas demandas que às vezes precisa de um órgão que assuma esse papel de vir fiscalizar, ouvir as reclamações e conseguir fazer os ajustes necessários”, disse Marcela Menegasso, mãe que acompanhou a visita do TCE-RO.
COMO FICOU A CLIMATIZAÇÃO APÓS ATUAÇÃO DO TCE
Após a fiscalização do Tribunal de Contas, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) disponibilizou profissionais para realizar os reparos e instalar uma nova central de ar. O resultado foi imediato: mais conforto para quem precisa de atendimento e para quem trabalha no local.
“A gente, quando chega aqui com as nossas crianças passando mal, é muito bom ter um lugar com bem-estar, aconchegante, que não tenha calor e seja bem climatizado. Então é muito importante esse serviço que vocês fazem. Atuando muito bem. A gente até agradece!”, elogiou Rosimeury Rodrigues de Jesus, mãe que acompanhava a visita do TCE-RO ao hospital.
“Nem toda ala vai ter um ar-condicionado, e às vezes, quando tem, não funciona. Então eu acho sempre bom essas fiscalizações”, afirma Jhenife de Santos de Oliveira, outra mãe que acompanha o atendimento da filha.
FISCALIZAR PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO
A melhoria na climatização também impactou diretamente o trabalho da equipe de saúde, que agora atua em um ambiente mais adequado.
“Com essa climatização, a gente pode trabalhar melhor, tanto na assistência como para nós mesmos. As mães também não reclamam mais, e conseguimos fazer nosso trabalho com toda a eficiência na melhor assistência possível ao paciente”, ressaltou Lúcia Ferreira da Costa, enfermeira do hospital.
“Toda vez que o Tribunal de Contas está aqui, a gente faz questão de estar presente, de ser parceiros, de pontuar também, porque nós sabemos que essa parceria só vem para dar certo”, enfatiza Fransciane de Souza Santana, diretora-geral do Cosme e Damião.
RIGOR TÉCNICO E ESCUTA ATIVA
A atuação do TCE-RO mostra que fiscalizar é mais do que verificar números: é ouvir, entender e transformar.
“O que buscamos é induzir a melhoria no serviço público, especialmente na área de saúde. É o Tribunal de Contas mais perto e fazendo a diferença na vida do cidadão”, diz o Secretário-Geral de Controle Externo do TCE, Marcus Cézar Filho.
Ao unir rigor técnico e escuta ativa, o Tribunal de Contas reafirma seu compromisso com a qualidade do serviço público prestado pelos profissionais e o bem-estar da população.
“A preocupação do Tribunal de Contas é sistêmica: fiscalizamos desde a presença dos profissionais de saúde em seus postos de trabalho, disponibilidade de insumos médico-hospitalares até a infraestrutura das unidades, a exemplo da refrigeração ambiental para melhor comodidade dos usuários e conforto aos profissionais para melhor atendimento. Seguiremos resolutos e incansáveis nesse trabalho, sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população”, destacou o presidente do TCE-RO, Wilber Coimbra.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!