Graças à atuação do TCE-RO, Hospital de Base registra avanços na área de regulação e melhora atendimento à população

A saúde pública melhora quando há escuta, planejamento e ação. Foi com esse foco que o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) acompanhou, nesta quarta-feira (27), os resultados de ações adotadas após auditoria realizada na regulação do Hospital de Base.
A regulação é o processo de organização e gestão do acesso aos serviços de saúde, garantindo que pacientes recebam o atendimento adequado na unidade mais apropriada.
Em razão da atuação do TCE-RO, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) elaborou um plano de ação para essa área no HB. Esse plano vem sendo monitorado pelo Tribunal de Contas.
A reunião, realizada na sede do Tribunal de Contas, apresentou o que já foi feito por parte da gestão estadual para melhorar o cenário.
Em reunião com a Sesau, TCE-RO acompanha avanços no Hospital de Base após auditoria na regulação
POR QUE ISSO IMPORTA PARA O CIDADÃO
Quando a regulação funciona bem, o atendimento ao cidadão é mais rápido, os encaminhamentos são mais claros e os serviços chegam a quem realmente precisa, no momento certo.
É uma forma de tornar o sistema de saúde mais organizado, transparente e eficaz.
A ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS
A auditoria do TCE-RO vai além de um relatório técnico: é uma ação concreta para proteger os cidadãos de Rondônia, propondo melhorias nas condições de atendimento do Hospital de Base.
A auditoria realizada pelo TCE-RO propõe melhorias nas condições de atendimento do HB
O conselheiro do TCE-RO, Jailson Viana, que participou da reunião, destacou os avanços observados no hospital.
Segundo ele, houve melhorias significativas na parte operacional, nos procedimentos, no controle, no planejamento e nos indicadores de qualidade e desempenho.
“É o Tribunal de Contas atuando na eficácia da política pública. Se o Hospital de Base está acompanhando, com controle, a regulação e o atendimento ao usuário, o resultado é mais rápido e mais eficaz”, afirmou.
Conselheiro Jailson Viana destaca os avanços alcançados no Hospital de Base a partir da atuação do TCE-RO
IMPACTO DIRETO NA VIDA DO CIDADÃO
A secretária adjunta da Sesau, Mariana Bragança, também reconheceu o papel do TCE-RO como órgão fiscalizador.
Segundo ela, as recomendações feitas pelo Tribunal têm ajudado os técnicos da saúde a atuarem de forma mais assertiva, com foco em resultados concretos.
“Lá na ponta, a população já pode enxergar uma fluidez melhor nessas filas, um atendimento de maior eficiência e maior qualidade”, destacou Mariana.
Secretária adjunta da Sesau, Mariana Bragança, ressalta que recomendações do TCE-RO já trazem melhorias no atendimento
Além do TCE-RO e da Sesau, a reunião contou com a participação de representantes do Ministério Público de Contas (MPC-RO) e da gestão do Hospital de Base.
