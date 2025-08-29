Governo Trump convoca civis para treinar agentes federais

Publicada em 29/08/2025 às 10h58
O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um post nas redes sociais nesta quinta-feira (28) para convocar civis para ajudar a treinar agentes federais.
Com um cartaz mostrando agentes praticando tiro ao alvo e o slogan "Treine heróis americanos", o Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS) pede que "patriotas americanos" se inscrevam como instrutores de segurança pública.
"Precisamos de VOCÊ para treinar aqueles que protegem nossa pátria. A @FLETC convoca os patriotas americanos a se inscreverem hoje e se juntarem aos instrutores de segurança pública que treinam os agentes federais que protegem nossa pátria todos os dias. Vamos fazer a América segura novamente", diz a mensagem.
Os perfis oficiais da Casa Branca compartilharam o post, com mais esclarecimentos do vice-chefe de gabinete da Casa Branca para políticas públicas e conselheiro de segurança interna dos Estados Unidos, Stephen Miller, que promete uma bonificação a quem aderir:
"Convocamos todos os americanos com experiência em aplicação da lei para se juntarem ao nosso centro de treinamento de elite e ganharem um bônus de assinatura imediato".
No começo de agosto, o governo Trump já havia convocado civis para reforçar o time de agentes do Serviço de Imigração e Controle de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE), apoiando, assim, a agenda anti-imigração de Donald Trump.
O ex-Superman, Dean Cain, que é policial juramentado, anunciou que se inscreveu e foi o porta-voz da campanha de recrutamento.
"As pessoas precisam se mobilizar. Eu estou me mobilizando. Espero que vários outros ex-oficiais, ex-agentes do ICE, se mobilizem, e atingiremos essas metas de recrutamento imediatamente e ajudaremos a proteger este país", declarou o ator.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!