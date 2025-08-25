Governo realiza roçagem mecanizada nas rodovias da Zona da Mata

Publicada em 25/08/2025 às 14h33
Com o objetivo de ampliar a visibilidade e proporcionar mais segurança aos motoristas que circulam diariamente pelas rodovias pavimentadas da Zona da Mata, o governo de Rondônia intensificou os serviços de roçagem da vegetação às margens das vias. As ações estão sendo realizadas pela equipe da 4ª Usina de Asfalto de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), em Rolim de Moura.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a manutenção traz grande impacto na rotina dos usuários das rodovias. “A roçagem garante que o motorista tenha uma visão mais ampla, identificando com antecedência pedestres, ciclistas e outros veículos. Nossas estradas são fundamentais para o escoamento da produção e para a integração das comunidades, por isso o governo do estado tem trabalhado para mante-las sempre seguras e em boas condições de trafegabilidade”, ressaltou.
Conforme o gerente regional do DER-RO, Thiago Moreira, o serviço alia segurança e a conservação visual das rodovias. “Com a roçagem mecanizada, reduzimos o mato alto e, paralelamente, servidores realizam a limpeza manual em pontos estratégicos, como: sinalizações verticais, defensas metálicas, trevos e proximidades de pontes”, explicou.
O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, enfatizou que o trabalho integra o planejamento anual de conservação das estradas estaduais. “Estamos atuando em mais de 1.500 quilômetros de rodovias pavimentadas em todo o estado. É uma ação permanente, essencial para garantir a trafegabilidade e fortalecer a logística de transporte e o agronegócio.”
O coordenador da Usina de Asfalto (Cousa), Lucas Albuquerque, reforçou o comprometimento das equipes locais. “Nosso trabalho segue uma programação contínua. Cada trecho é cuidado com responsabilidade, visando oferecer mais segurança, conforto e tranquilidade para todos que utilizam as rodovias da Zona da Mata”, afirmou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!