Governo Maduro pede que ONU exija aos EUA cancelar envio de navios à costa da Venezuela e fala de

Publicada em 29/08/2025 às 15h32
Diante de ameaças de uma intervenção dos Estados Unidos, o governo da Venezuela enviou uma carta à Organização das Nações Unidas (ONU) pedindo ajuda diante do avanço da frota enviada pelo governo norte-americano ao Caribe.
Em um carta assinada pelo presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e endereçada ao secretário-geral da ONU, António Guterres, Caracas solicita que a ONU exija que o governo de Donald Trump cancele a operação naval a caminho da costa da Venezuela.
E chama a ofensiva de Trump de "ameaça gravíssima".
"A humanidade e esta organização não podem permitir que, em pleno século XXI, resurjam políticas de força que ponham em risco a paz e a segurança internacionais", diz o documento. "Assim, solicito que vocês (...) instem ao governo dos Estados Unidos que ponham fim a essas ações hostis e respeitem a soberania, a integridade territorial e a independência polícia da República Bolivariana da Venezuela".
Estados Unidos e Venezuela vivem uma escalada de tensões desde que Washington anunciou o envio de sete navios de guerra e um submarino de ataque rápido à costa da Venezuela como parte de uma campanha do governo Trump de envio de tropas para a América Latina com o argumento de combater carteis de drogas.
As embarcações chegaram ao sul do Caribe, bem perto da costa venezuelana, na quinta-feira (28).
