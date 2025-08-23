Governo entrega veículos para fortalecer segurança no trânsito em Candeias do Jamari

Publicada em 23/08/2025 às 09h07
O governo de Rondônia entregou na quarta-feira (20), através de doação, três veículos à Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari. A iniciativa teve como objetivo reforçar as ações da Coordenadoria de Segurança e Trânsito do município.
Os veículos entregues pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) foram duas caminhonetes, e um automóvel modelo Gol. Eles serão utilizados no acompanhamento de atividades educativas e fiscalizatórias no trânsito local.
A ação faz parte de uma política estadual que já repassou mais de 20 veículos a diferentes municípios rondonienses nos últimos meses.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as parcerias com os municípios são fundamentais, pois a união de esforços é o caminho para fortalecer as políticas públicas no estado.
EXPANSÃO DA FROTA
Neste ano, o Detran-RO adquiriu 80 novos veículos destinados às suas unidades descentralizadas, o que possibilitou a doação dos automóveis usados que ficaram ociosos às prefeituras e repartições públicas. “O Detran não apenas cumpre sua missão de orientar e fiscalizar, mas também fortalece os serviços públicos quando realiza doações como esta. Além disso, é fundamental que nossas pautas contemplem os municípios, porque é lá que as demandas chegam primeiro”, ressaltou o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha.
POLÍTICAS MUNICIPALISTAS
O município de Candeias do Jamari foi contemplado por meio de solicitação da Prefeitura Municipal, que destacou a importância do reforço à frota da Coordenadoria de Segurança e Trânsito. A doação permitirá mais eficiência nas fiscalizações e campanhas educativas de trânsito.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!