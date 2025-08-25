Governo entrega caminhão de combate a incêndios e amplia capacidade operacional em Pimenta Bueno e região

Publicada em 25/08/2025 às 14h43
Com investimento de R$ 1.365.400 milhão, o governo de Rondônia, entregou, no dia 22 de agosto, um moderno auto bomba tanque (ABT) ao 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM/4º GBM), em Pimenta Bueno, fortalecendo a atuação do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) no município.
A nova viatura amplia a capacidade operacional do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, garantindo mais eficiência no atendimento a incêndios urbanos, florestais e outras emergências, com reflexos diretos na proteção da população e do patrimônio.
O investimento foi viabilizado por meio de contrapartida de uma concessionária aeroportuária, representando um avanço significativo no fortalecimento da segurança pública na Região Cone Sul do estado.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o fortalecimento das instituições de segurança do estado é fundamental. “O governo segue investindo em equipamentos modernos que salvam vidas. Esta viatura reforça o trabalho dos bombeiros em Pimenta Bueno, além de ampliar sua atuação protetiva para diversos municípios da região, assegurando mais tranquilidade e segurança às famílias rondonienses”, ressaltou.
O titular da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Felipe Bernardo Vital, salientou a relevância estratégica da aquisição para as operações do CBMRO. “O investimento reforça o trabalho do governo em aparelhar nossas forças de segurança. O auto bomba tanque potencializará a capacidade de resposta do Corpo de Bombeiros elevando o nível de proteção à população e ao meio ambiente em toda a Região Cone Sul.”
Segundo o comandante-geral do CBMRO, coronel Nivaldo Azevedo, “o auto bomba tanque irá fortalecer, ainda mais, a autonomia e rapidez nas ações, oferecendo uma resposta mais eficaz às demandas da região, além de representar um avanço para a tropa”, frisou.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Reservatório com capacidade para 5 mil litros de água;
Tanque com 200 litros de Líquido Gerador de Espuma (LGE);
Compartimento para transporte de até seis bombeiros;
Modernos sistemas de bombeamento e operação;
Estrutura projetada para atuação em diferentes tipos de ocorrências.
A entrega do novo equipamento integra o conjunto de ações do governo de Rondônia voltadas ao aprimoramento permanente da segurança pública em todo o estado, reforçando o compromisso institucional com a valorização dos profissionais da área e a proteção da vida e do patrimônio dos cidadãos rondonienses.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!