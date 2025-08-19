Governo de Ropndônia entrega mais de 950 toneladas de calcário para fortalecer produção agropecuária no estado

Publicada em 19/08/2025 às 11h39
O governo de Rondônia realiza, entre os dias 19 e 24 de agosto, a entrega de mais de 950 toneladas de calcário agrícola para os municípios de Nova Mamoré, Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Ariquemes, Machadinho d’Oeste, Jaru e São Miguel do Guaporé. A iniciativa tem como objetivo impulsionar a produção agropecuária, em especial dos pequenos produtores.
O calcário é um insumo essencial para corrigir a acidez do solo, além de fornecer nutrientes fundamentais para aumentar a eficiência das adubações. Com isso, o governo de Rondônia busca elevar a produtividade agrícola e também oferecer suporte direto ao setor chacareiro, composto por produtores que conciliam a atividade leiteira com pequenas áreas de lavoura, garantindo mais sustentabilidade e competitividade.
A logística do programa é outro ponto de destaque. O produtor rural adquire o calcário a preço acessível, e a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), em parceria com a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) realiza o transporte gratuito até o município de origem. Essa medida simplifica o acesso ao insumo, diminui os custos operacionais e garante que os pequenos agricultores consigam investir na melhoria de suas propriedades.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, levar calcário para diferentes regiões, beneficia os pequenos produtores e fortalece a economia rural. “O governo do estado tem trabalhado para reduzir os custos de produção e oferecer condições justas para que o produtor permaneça no campo com dignidade e resultados positivos”, ressaltou.
Segundo o secretário de Agricultura, Luiz Paulo, o impacto é direto e positivo. “A correção da acidez do solo é uma prática fundamental para aumentar a produtividade das pastagens e das lavouras. Com solos mais equilibrados, o produtor obtém melhor aproveitamento das adubações, garantindo alimento de qualidade para o rebanho leiteiro e maior rendimento em culturas agrícolas. Essa é uma estratégia que se reflete em todo o sistema produtivo”, explicou.
Com a entrega das mais de 950 toneladas de calcário, o governo de Rondônia reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável da agropecuária rondoniense. A medida fortalece o setor leiteiro, impulsiona a agricultura familiar, melhora a qualidade do solo e garante que Rondônia se consolide como referência no setor agropecuário da Região Norte.
