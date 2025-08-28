Governo de Rondônia se destaca em análise balística moderna e contribui para solução de crimes no Brasil

Publicada em 28/08/2025 às 16h16
A modernização das análises balísticas da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (Politec), com investimentos do governo de Rondônia em equipamentos de alta tecnologia rendeu a conquista do reconhecimento do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) pela contribuição à solução de crimes no Brasil.
Com equipamentos modernos, fruto do investimento de R$ 3,6 milhões realizado pelo governo do estado, implantados a partir de 2023, e mais a assinatura do convênio com o Sistema Nacional de Análise Balística (Sinab), por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Rondônia contribui com a coleta e o armazenamento de padrões balísticos em um banco de dados nacional.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que o estado investe em tecnologia para transformar provas em justiça para a sociedade. “O governo de Rondônia tem destinado recursos para aquisição de equipamentos necessários com o objetivo de garantir que a atuação pericial no estado seja cada vez mais moderna e eficiente, trazendo respostas a crimes e promovendo a justiça para população.”
JUSTIÇA
Segundo o superintendente de Polícia Técnico-Científica, Domingos Sávio, os investimentos em tecnologia do governo de Rondônia e a contribuição com o Sinab fortalecem as investigações de crimes contra a vida, como homicídios envolvendo armas de fogo. ‘‘São medidas que colocam Rondônia em evidência no Brasil na contribuição para a elucidação de delitos e a redução da impunidade’’, explicou.
RECONHECIMENTO
Em 2024, a Politec-RO recebeu reconhecimento pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por sua contribuição à implementação do Sinab, que já processou milhares de vestígios balísticos no país, gerando linhas investigativas cruciais contra narcotráfico, grupos de extermínio e organizações criminosas.
Entre os equipamentos inovadores utilizados pela Politec que revolucionam o processo pericial, destacam-se:
Equipada com um tanque balístico e um cilindro metálico preenchido com solução líquida para disparos internos seguros, essa ferramenta permite testes de eficiência balística em apenas 10 segundos. Ela é essencial para dissipar dúvidas sobre disparos acidentais, identificar defeitos em armas e verificar se um mecanismo de percussão foi ativado intencionalmente pelo atirador. Essa rapidez acelera as investigações, fornecendo laudos periciais ágeis e precisos para a Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO) e o Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO).
Microscópio Comparador Balístico
Utilizado para exames complexos de comparação, o equipamento analisa marcas microscópicas em cápsulas e projéteis, determinando se foram disparados pela mesma arma. Substituindo análises manuais tradicionais, ele produz imagens de alta definição, integrando-se diretamente ao Sinab para correlações nacionais.
