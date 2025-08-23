Governo de Rondônia participa de encontro nacional de gestão do sangue voltado a segurança transfusional, em Fortaleza

Publicada em 23/08/2025 às 10h39
Nos dias 21 e 22 de agosto, o governo de Rondônia participa, na cidade de Fortaleza, do I Workshop de Implantação do Programa de Gestão do Sangue do Paciente (PBM – Patient Blood Management), encontro que reúne gestores da hemorrede e da saúde pública nacional para discutir estratégias de cuidado seguro, eficaz e sustentável voltadas à segurança transfusional. O evento acontece no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce).
Com a proposta de fortalecer o modelo de gestão do sangue no Brasil, a iniciativa é uma oportunidade para que estados compartilhem experiências e ampliem práticas inovadoras em benefício dos pacientes. A Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) participa representada por sua presidente, Gabriele Gaspar e a médica hematologista, Daniele Fontes, reforçando o compromisso do estado com avanços que otimizem recursos, reduzam riscos e qualifiquem os serviços de saúde. A participação de ambas ocorre sem custos para o estado, uma vez que todas as despesas foram custeadas pelo Instituto Pró-Hemo Saúde (IPH) em parceria com o Hemoce.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa promove mais eficiência e segurança no atendimento hospitalar. “A participação do estado no workshop abre portas para a implantação de práticas modernas de gestão do sangue que beneficiarão diretamente a população”, ressaltou.
De acordo com a presidente da Fhemeron, a presença no encontro reforça o alinhamento de Rondônia com um movimento nacional pela segurança transfusional. “O PBM é um modelo que integra cuidado ao paciente, sustentabilidade e inovação. Estar no evento nos permite trazer para Rondônia novas estratégias que vão contribuir para salvar vidas com ainda mais qualidade e responsabilidade”, afirmou.
PROGRAMAÇÃO
O workshop conta com a presença de especialistas internacionais, como o pesquisador suíço Axel Hofmann, referência mundial no tema e de nomes brasileiros, como Luciana Carlos, Denise Brunetta e Luany Mesquita, além de apresentações de experiências exitosas de Pernambuco e do Pará. A programação busca orientar os estados participantes na implantação do PBM como política pública estruturante.
A realização é do Instituto Pró-Hemo Saúde, idealizado pelo Hemoce, em parceria com o governo do Ceará, com apoio dos hemocentros unidos e patrocínio de uma empresa global.
