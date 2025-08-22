Governo de Rondônia investe mais de R$ 3 milhões para revitalização e ampliação do Cedel do Jardim Santana, em Porto Velho

Publicada em 22/08/2025 às 08h58
O governo de Rondônia está investindo mais de R$ 3 milhões na revitalização e ampliação do Centro de Desporto e Lazer (Cedel), localizado no Bairro Jardim Santana, Zona Leste de Porto Velho. A obra, coordenada pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), faz parte das ações municipalistas do governo, que já entregou diversos espaços de lazer no estado.
Com uma área total de 18.181,54 metros quadrados, o espaço está passando por uma ampla revitalização que inclui a reforma do campo de futebol; das quadras de futebol society e de areia; academia ao ar livre; playground; nova iluminação; e calçada que funcionará como pista de caminhada.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a obra amplia as opções de lazer para as famílias e promove ainda mais inclusão e dignidade para população. “O governo do estado tem trabalhado para fortalecer o acesso do cidadão ao lazer, esporte e socialização, com obras que impactam diretamente a vida das pessoas”, ressaltou.
ESPAÇOS PÚBLICOS
O secretário da Seosp, Elias Rezende, reforçou que a revitalização faz parte da política de valorização dos espaços públicos executada pelo governo de Rondônia. “A revitalização do Cedel é mais um exemplo do trabalho da gestão estadual para transformar áreas públicas em locais seguros e acolhedores para a prática de esporte e lazer para todas as idades”, frisou.
Segundo a moradora do bairro, Daine Reis, o momento é de agradecimento. “Venho aqui hoje com o coração cheio de gratidão, agradecendo por essas melhorias no nosso Cedel. A revitalização vai fazer toda a diferença para a população do Jardim Santana”, disse.
A obra representa um importante passo na valorização do Bairro Jardim Santana. Com o investimento do governo de Rondônia, o Cedel deixa de ser apenas um espaço esportivo e passa a se transformar em um local de inclusão social, lazer e qualidade de vida para centenas de famílias.
