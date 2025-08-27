Governo de Rondônia investe mais de R$ 1,6 milhão em materiais para manutenção de unidades hospitalares

Publicada em 27/08/2025 às 10h27
Com o objetivo de garantir qualidade e promover melhorias estruturais, o governo de Rondônia investiu R$ 1.682.925,83 milhão na aquisição de insumos destinados à execução de manutenções em unidades hospitalares do estado. Ao todo, 34 unidades serão beneficiadas, incluindo hospitais, unidades ambulatoriais e sedes administrativas.
Os recursos serão aplicados em serviços de acabamento, pintura, cabeamento estruturado, instalações elétricas, esgoto e manutenções gerais e diretas.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, “os investimentos em materiais de manutenção representa mais do que obras ou reparos: é a garantia de que as unidades de saúde continuarão seguras, adequadas e preparadas para atender a população”, salientou.
O arquiteto e urbanista da Coordenadoria de Obras, Uilian Barros, reforçou que os serviços de saúde não podem parar e que a aquisição é essencial para atender às demandas das unidades. “As medidas asseguram a continuidade de um atendimento digno e eficiente”, afirmou.
O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, ressaltou que essas manutenções têm caráter preventivo. “É fundamental manter os hospitais com a manutenção em dia, a fim de prevenir problemas que podem ser evitados. Esse é o foco da gestão, investir na saúde de forma estratégica e responsável, assegurando um atendimento digno a todos os rondonienses.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!