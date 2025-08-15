Governo de Rondônia fortalece segurança e assistência social para mulheres em vulnerabilidade social

Publicada em 15/08/2025 às 16h06
As políticas públicas para as mulheres em situação de vulnerabilidade têm sido fortalecidas pelo governo de Rondônia. O programa Mulher Protegida é um dos exemplos de políticas públicas de assistência às mulheres, desenvolvido pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas). Desde sua criação, em 2021, o programa já beneficiou cerca de 4.183 mulheres.
Por meio do Mulher Protegida é possível ter acesso aos seguintes benefícios:
Auxílio financeiro de R$ 600 pelo período de 12 meses;
Cursos de capacitação ou aperfeiçoamento profissional; e
Assistência e acompanhamento psicossocial pela equipe de Referência Técnica do município.
O governo de Rondônia também investiu na aquisição de 14 novas viaturas para a Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), que darão suporte aos atendimentos especializados às Patrulhas Maria da Penha e às Delegacias da Mulher.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos do governo em políticas públicas de assistência, e no fortalecimento de ações em defesa dos direitos da mulher são fundamentais. “O governo tem trabalhado para que as mulheres tenham mais dignidade, por meio de assistência, com referenciamento psicossocial, auxílio financeiro e capacitação”, ressaltou.
A secretária da Seas, Luana Rocha, destacou que ações como o Mulher Protegida trazem mais tranquilidade para as mulheres. “Estamos trabalhando no enfrentamento à violência doméstica e familiar por meio do programa, buscando fazer a prevenção, com ações voltadas a romper o ciclo de violência de forma estratégica e humanizada.”
ATENDIMENTO
Além do WhatsApp (69) 99953-1206, as mulheres também podem entrar em contato com a equipe da Central do Programa por email: [email protected], e presencialmente nos locais de atendimento:
Porto Velho
Central do Programa Mulher Protegida, situada no Tudo Aqui, na Avenida 7 de Setembro, nº 830, Bairro Centro;
Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas), na Rua Antônio Lourenço Pereira Lima, nº 2.360, Bairro Embratel, ao lado da Maternidade Mãe Esperança; e-mail: [email protected]
Demais Municípios
Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas) ou na falta deste, junto às Equipes Técnicas Referenciadas dos Municípios.
