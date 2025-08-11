Governo de Rondônia divulga relação de selecionados para o Programa CNH Social

Publicada em 11/08/2025 às 10h28
Candidatos inscritos no Programa CNH Social, promovido pelo governo de Rondônia, através do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) já podem consultar a relação dos selecionados, disponível no site oficial do órgão. Os candidatos selecionados devem apresentar a documentação comprobatória entre os dias 13 a 22 de agosto, em uma das unidades do Detran-RO, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.
Ao todo, 1.500 pessoas devem ser beneficiadas com a primeira habilitação gratuita nas categorias A, B, e AB. Do total, 150 vagas são para Pessoas com Deficiência (PcD).
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa é fundamental na construção de novas oportunidades para a população, especialmente às pessoas em situação de vulnerabilidade social, abrindo portas e oportunidades.
ETAPAS DO PROGRAMA
Em sua apresentação, o candidato deve ter em mãos o comprovante de residência e documento de identificação original válidos (RG e CPF), o mesmo informado no ato da inscrição para o programa. A não apresentação destes poderá implicar em desclassificação. Esse processo é importante para a abertura do registro da primeira habilitação, além de captura de imagem e registro biométrico.
Após a abertura do processo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o candidato será convocado para avaliação psicológica e exame de aptidão física e mental. Considerado apto, inicia o curso teórico-técnico em uma das entidades contratadas para atendimento. O candidato terá o prazo de até 60 dias, contados do início do curso para finalização e realização do exame teórico-técnico. Sendo aprovado, o próximo passo é iniciar as aulas práticas de direção.
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
A seleção dos candidatos aptos a integrar o programa levou em consideração os critérios estabelecidos no edital, entre eles ter 18 anos completos ou mais na data da inscrição, ser titular ou dependente no Cadastro Único (CadÚnico), saber ler e escrever, ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa ou renda total de até dois salários mínimos por família, entre outras exigências.
INSCRITOS
O programa CNH Social em Rondônia registrou 56.536 inscritos, 75,24% declararam-se do sexo feminino. A faixa etária com maior número de inscrições está entre os 18 e 20 anos. Além disso, 1.963 pessoas com deficiência se inscreveram no programa, que garante vagas exclusivas para esse público.
O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, ressaltou o trabalho da gestão estadual em garantir estrutura e agilidade no atendimento aos candidatos, bem como a importância da qualificação responsável de novos condutores. “A CNH Social garante gratuidade em taxas, exames, aulas teóricas e práticas, abrindo oportunidades para população. É um avanço muito importante para o nosso estado.”
