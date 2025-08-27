Governo de Rondônia avança em obras, reformas e valorização profissional na educação estadual

Publicada em 27/08/2025 às 11h31
O governo de Rondônia avança nos trâmites para execução de obras em unidades escolares de Porto Velho. Entre os processos em andamento estão contratos já assinados, elaboração de estudos técnicos e finalização de projetos, garantindo a continuidade das ações de melhoria na infraestrutura da rede estadual.
Na Capital, cinco prédios de escolas estaduais encontram-se desativados devido às condições inadequadas de uso, que são antigos e não recebiam manutenção há anos. Após avaliação técnica, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) determinou novas construções para três delas: Castelo Branco, Getúlio Vargas e Dom Pedro (antiga Escola Petrônio Barcelos). Atualmente, a Escola Castelo Branco funciona provisoriamente no prédio da antiga Escola Terra Nova, enquanto a Escola Getúlio Vargas atende estudantes na antiga Escola Dom Bosco. Já a Escola Dom Pedro funciona gratuitamente nas instalações de uma instituição de ensino superior privada.
As escolas 4 de Janeiro e São Luís passarão por grandes reformas, com contratos já assinados para execução das obras. As unidades Castelo Branco e Getúlio Vargas estão com projetos prontos para licitação, enquanto a Escola Dom Pedro já tem contrato assinado para a construção de um novo prédio.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos em infraestrutura se convertem em melhores condições de aprendizado para os estudantes. “O governo do estado tem trabalhado para modernizar a rede estadual de ensino, com melhores condições de estrutura e ambientes mais seguros e confortáveis para alunos e toda comunidade escolar”, ressaltou.
Além das obras, o governo de Rondônia também vem investindo de forma contínua na valorização dos servidores da educação. Desde o início da atual gestão, já foi concedido mais de 110% de aumento nos vencimentos, atendendo ao piso salarial e estendendo o benefício também para os técnicos, enquanto a inflação no período foi de aproximadamente 39%.
Os auxílios também serão ampliados. O vale-transporte passa a ser de R$ 200 para quem recebe até quatro salários mínimos, e o vale-alimentação de R$ 500. O Projeto de Lei será enviado para a Assembléia Legislativa até o final do mês de setembro de 2025.
A secretária de Estado da Educação, Ana Pacini, salientou que as intervenções fazem parte de uma estratégia de modernização da rede. “Estamos atuando para oferecer prédios escolares mais modernos e funcionais, sempre com foco no bem-estar da comunidade escolar. Esse trabalho é resultado de uma política que busca, ao mesmo tempo, garantir infraestrutura adequada e valorizar os profissionais que fazem a educação acontecer em Rondônia.”
