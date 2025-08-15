Governo de Rondônia amplia assistência em obstetrícia com reforma na maternidade do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro

Publicada em 15/08/2025 às 11h20
O conforto e a sensação de bem-estar são essenciais para qualquer pessoa, especialmente para as mães que acabam de dar à luz. Nesse sentido, o governo de Rondônia entregou em abril, as obras de ampliação da maternidade do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, uma das principais referências na área de obstetrícia na região.
A nova ala da maternidade conta com ampliação de leitos, modernização das enfermarias e reforço na estrutura física e tecnológica. São 42 leitos distribuídos em: 14 enfermarias e 4 quartos de internação, com 4 leitos em cada um, promovendo assim mais qualidade nos serviços e conforto para os usuários.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, oferecer um ambiente mais confortável proporciona mais qualidade de vida e bem-estar para as mães e seus bebês. “O governo tem investido e trabalhado para fortalecer o atendimento em saúde em todas regiões do estado, com melhorias estruturais e cuidado especializado, que garantem mais conforto e dignidade à população”, ressaltou.
Segundo o titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Ribeiro, a maternidade atende pacientes de todo o estado e de países vizinhos. “O investimento na estrutura foi de R$4.541.492,22 milhões. Contudo, as obras no hospital continuam: a segunda etapa é a entrega do centro obstétrico, que contará com área de repouso médico e salas cirúrgicas”, explicou.
SEGURANÇA E CONFORTO
Atualmente, a maternidade possui 80 leitos e atende gestantes de alto risco, como casos de diabetes gestacional, hipertensão e infecções. Com a ampliação, a capacidade será ainda maior. O centro obstétrico, que hoje dispõe de 2 leitos operatórios e uma sala vermelha, será modernizado para oferecer mais segurança e conforto às mães e recém-nascidos.
