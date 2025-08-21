Governo de Rondônia abre inscrições para II Congresso Rondoniense de Regimes Próprios de Previdência Social com ação solidária

Publicada em 21/08/2025 às 10h52
O governo de Rondônia abriu as inscrições para o II Congresso Rondoniense de Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), que será realizado nos dias 15, 16 e 17 de outubro, no Teatro Palácio das Artes, em Porto Velho. O evento, realizado pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos (Iperon), reunirá gestores, conselheiros, servidores e especialistas de todo o país para debater os desafios e as soluções da previdência pública. As inscrições são gratuitas e já estão disponíveis no site oficial do evento congresso.iperon.ro.gov.br
A programação contará com palestras magnas, painéis técnicos e debates interativos, conduzidos por profissionais de renome nacional nas áreas atuarial, jurídica, contábil, de governança e investimentos. O Congresso será um espaço estratégico para a troca de experiências e o fortalecimento da gestão previdenciária, com foco na sustentabilidade e no futuro dos RPPS.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o evento reforça o comprometimento da gestão estadual com a transparência e a valorização dos servidores públicos. “O Congresso é mais do que um encontro técnico, é uma oportunidade para unir esforços em torno da construção de uma previdência pública ainda mais sustentável, responsável e que valoriza quem dedica sua vida ao serviço público”, evidenciou.
O presidente do Iperon, Tiago Cordeiro, enfatizou a importância do momento para a consolidação da previdência em Rondônia. “Estamos reunindo especialistas e gestores para discutir soluções práticas e inovadoras. O Congresso será um marco para a gestão previdenciária no estado, reafirmando nosso compromisso com os servidores e com a sociedade.”
INSCRIÇÕES
Este ano, o Congresso conta ainda, com uma inscrição solidária, onde os participantes poderão contribuir voluntariamente com a doação de um brinquedo novo ou em bom estado, que deverá ser entregue nos dias 13 e 14 de outubro, na sede do Iperon, em Porto Velho. Todos os brinquedos arrecadados serão destinados a crianças em situação de vulnerabilidade social.
Com forte identidade regional, o II Congresso Rondoniense de RPPS pretende consolidar Porto Velho como ponto de encontro da previdência pública em Rondônia. Serão três dias de debates, aprendizado e conexões que reafirmam o papel do estado como referência em gestão responsável e comprometida com o futuro dos servidores.
