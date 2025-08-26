Governo de RO reforça serviços com mudança do Tudo Aqui para zona leste de Porto Velho

Publicada em 26/08/2025 às 16h32
O governo de Rondônia concluiu a mudança da unidade do Tudo Aqui para o IG Shopping, na Avenida Amazonas, nº 8.338, Bairro Tiradentes, Zona Leste de Porto Velho, e o novo espaço está em funcionamento desde o dia 18 de agosto. Nesta segunda-feira (25), O novo endereço integra a estratégia do governo do estado, em contribuir com a ampliação do acesso aos serviços, presença efetiva do estado em áreas de maior vulnerabilidade social, a pacificação e o fortalecimento da cidadania. conforme os objetivos do Plano Aliança pela Vida. A nova unidade conta com equipe de até 40 profissionais e funciona em horário estendido, das 7h30 às 19h30, de segunda a sexta-feira, sem intervalo para almoço, garantindo maior disponibilidade para o cidadão.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a relevância da nova unidade do Tudo Aqui para ampliar o acesso da população aos serviços essenciais, especialmente na Zona Leste da capital, . “Essa é uma região com muitos bairros e uma expressiva quantidade de pessoas que agora terão a possibilidade de emitir documentos, como a identidade, e acessar diversos outros serviços mais próximos de suas casas. É uma ação do governo do estado para aproximar a comunidade da Zona Leste dos atendimentos necessários, garantindo mais facilidade, conforto e cidadania. Além disso, com as duas unidades em funcionamento, uma no centro da cidade e agora outra na zona leste, será possível aumentar ainda mais o número de atendimentos e beneficiar um público maior”.
ATENDIMENTO AMPLIADO
Cidadã solicita emissão da Carteira de Identidade Nacional no Tudo Aqui
A unidade oferece emissão de 1ª e 2ª vias da Carteira de Identidade Nacional (CIN), retificações e biometria, atendimento ao consumidor, serviços relacionados à Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego e vagas de emprego, emissão de cartões de transporte (comum, estudantil, idoso, PCD e vale-transporte), Passe Livre Intermunicipal e conta também com serviços da Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia (Caerd).
A usuária dos serviços do Tudo Aqui, Odalissa Silva Xavier, a nova unidade na Zona Leste ressaltou os benefícios da mudança. “A estrutura ficou bem organizada, com vários serviços à disposição da população. Para quem tinha dificuldade de se deslocar até o antigo endereço, aqui ficou mais próximo e acessível, especialmente para as pessoas de baixa renda. O atendimento está fluindo bem, os órgãos trabalham em harmonia, o horário ampliado facilita bastante e ainda temos estacionamento livre e gratuito. Ficou muito bom”, afirmou.
De acordo com a titular da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (Sugesp), Semayra Gomes, a nova unidade de atendimento já tem mostrado avanços na experiência do cidadão, com melhorias na estrutura e maior proximidade com a Zona Leste. “O estacionamento amplo, gratuito e coberto, aliado à localização estratégica próxima aos Conjuntos Habitacionais Populares de interesse social, tem garantido mais acesso e cidadania. Nesta primeira semana, registramos entre 300 e 600 atendimentos por dia, com tempo de espera variando conforme a demanda. Esse modelo pode, sim, servir de referência para outras regiões, por representar a presença efetiva do Estado junto à população”, ressaltou.
