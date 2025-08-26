Governo coordena preparativos para abertura da Semana da Pátria 2025 no estado

Publicada em 26/08/2025 às 16h26
Em comemoração à Independência do Brasil o governo de Rondônia, por meio da Casa Militar da Governadoria está em preparação para alinhar os detalhes da Semana da Pátria 2025. A abertura da solenidade no dia 1º de setembro será realizada em frente ao Palácio Rio Madeira (PRM), e do desfile acontecerá no dia 7 de setembro, a partir das 8h, este ano será realizado na avenida Santos Dumont, bairro Nova Esperança, em Porto Velho.
O planejamento está sendo realizado de forma integrada, com apoio de diversos órgãos do governo e instituições parceiras. A abertura da Semana da Pátria é um evento que celebra o civismo e está na programação: o hasteamento das bandeiras, do Brasil, Rondônia e de Porto Velho; execução do Hino Nacional Brasileiro; apresentações e a participação de autoridades civis, militares, servidores públicos e estudantes. A expectativa é envolver amplamente a sociedade na programação, que acontecerá ao longo da primeira semana de setembro.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a celebração do Dia da Independência do Brasil é um momento de homenagem histórica e cultural, que simboliza a soberania e a identidade nacional. “É preciso lembrar da nossa história, nossas lutas diárias e conquistas, levar o patriotismo no peito e reforçar a ordem e o progresso que levamos na nossa bandeira”, evidenciou.
O secretário-chefe da casa militar, Valdemir Carlos de Góes, destacou a importância do momento para a promoção de valores fundamentais à vida em sociedade. “A Semana da Pátria é mais do que uma comemoração; é um momento de fortalecimento da cidadania, do patriotismo e do respeito aos símbolos nacionais. A intenção é fazer com que a população participe ativamente, compreendendo o papel de cada um na construção do país”, ressaltou.
